Rice: Gabriel i Eze osjećaju se užasno, ali volimo ih. Vratit ćemo se

Ian Stephen Every Second Media via Guliver Images

Neutješan je bio kapetan Arsenala Declan Rice nakon bolnog poraza u finalu Lige prvaka.

U prvoj reakciji nakon utakmice za TNT Sports Rice je rekao:

“Osjećamo se skršeno nakon poraza u finalu Lige prvaka na penale. Daleko smo dogurali ove sezone, bila je ovo naša 63. utakmica u svim natjecanjima. Dali smo apsolutno sve.”

Nastavio je:

“Doveli smo utakmicu do penala. To je lutrija. To je nogomet. Pobjeđujemo i gubimo zajedno. Tako sam ponosan na ove igrače. Sezona je bila nevjerojatna. Naravno da sam razočaran zbog poraza, ali nastojim gledati stvari iz druge perspektive. Vratit ćemo se.”

U tragičare su se pretvorili Gabriel i Eze koji su promašili u raspucavanju penalima.

“Osjećaju se užasno”, otkrio je Rice.

“Promašiti penal u finalu Lige prvaka nije lijepo. Ali volimo ih. To se događa u nogometu. Nisu zadnji koji su promašili penal u finalu. Svi su ga promašili. Bez njih dvojice, ne bismo osvojili Premier ligu. Okrutno je, ali moramo izvući pozitivne stvari”, zaključio je Arsenalov kapetan.