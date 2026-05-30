Arteta: PSG je najbolja momčad na svijetu, a sudac nam je mogao dati onaj kazneni udarac

Razvan Pasarica via Guliver Images

Mikel Arteta opet je došao tako blizu s Arsenalom, nikad bliže trofeju Lige prvaka, ali nije uspio.

Prvaci Engleske hrabro su pali u finalu u Budimpešti, ali to im je slaba utjeha.

“Jako je teško prihvatiti ovaj poraz”, rekao je Mikel Arteta za TNT Sports.

“Bili smo tako konzistentni cijele sezone do finala i na kraju izgubimo na penale.”

Arsenal je tražio penal nad Maduekeom.

“Pregledao sam tu situaciju i to je lako mogao biti kazneni udarac. U principu, vidjeli smo kakvi su se penali sudili u ovom natjecanju. Sudac je odlučio tako, ali onda posve drukčije u situaciji s Mosquerom.”

Arteta je otkrio što je rekao igračima nakon završetka utakmice:

“Da sam ponosan na njih. Iznutra znamo što smo sve morali proći. Nismo uspjeli osvojiti ligu 22 godine, a ovo je tek drugi put u povijesti da smo igrali finale Lige prvaka. Moramo shvatiti kakvu smo sezonu imali.”

“Moramo proći kroz sve emocije i naučiti nešto iz ovoga, ali i pokazati ambiciju da želimo krenuti iznova”, poručio je Arteta i pohvalio Luisa Enriquea.

“Želim čestitati PSG-u, pogotovo Luisu. Oni su, po meni, najbolja momčad na svijetu. Nikad nisam vidio to što oni mogu napraviti s loptom i kakve individualne akcije imaju.”

Nešto kasnije na konferenciji za medije dodao je:

“Zahvalio sam igračima i stožeru milijun puta, a ni to nije dovoljno. Ne zato što smo osvojili Premier ligu, igrali finale Liga kupa ili finale Lige prvaka, nego zbog radosti i trenutaka koje smo zajedno proživljavali svakog dana.”