Objava udruge Naš Hajduk otkrila ključni problem, Hajduk će u sezonu bez uprave i NO!

Podijeli :

xxAntexCizmicx via Guliver

Udruga Naš Hajduk najavila je održavanje redovite (izborne) Skupštine 15. lipnja 2025. u 17 sati na splitskom FESB-u.

Iako objava koristi službeni ton i standardnu proceduru za prijavu članova (ime, OIB, članska iskaznica), suština događaja je daleko važnija i govori o ozbiljnim promjenama u klubu.

Naime, Naš Hajduk praktički godinu dana prije predviđenog roka planira smijeniti aktualno vodstvo udruge i postaviti novo. No to nije sve – ključna točka dnevnog reda odnosi se na način izbora članova novog Nadzornog odbora Hajduka, tijela koje ima ovlasti razriješiti predsjednika kluba Ivana Bilića i imenovati njegovu zamjenu. Izbori za NO najavljeni su još 7. ožujka, no od tada se o njima javno nije govorilo – sve do sada.

Prijedlog dnevnog reda sjednice skupštine:

Utvrđivanje kvoruma; Izvještaj o radu za 2024. godinu; Financijski izvještaj za 2024. godinu; Osvrt na tekuću 2025. godinu; Odluka o davanju naknadnog odobrenja Upravnom odboru za pravni posao; Odluka o davanju odobrenja Upravnom odboru za pravni posao; Proglašenje kandidacijskih lista i razrješenje Predsjednika, Tajnika i članova Upravnog odbora Udruge; Izbori za članove Upravnog odbora Našeg Hajduka i odluka o imenovanju novog sastava Upravnog odbora, Tajnika i Predsjednika; Izbor redovnih članova Hajdučke zajednice; Donošenje Pravilnika o provedbi izbora za prijedlog članova Nadzornog odbora HNK Hajduk s.d.d.

Budući da će se na Skupštini tek definirati model izbora, sasvim je jasno da novi NO neće biti izabran prije početka srpnja. Čak i ako se natječaj raspiše odmah dan nakon Skupštine, bit će potrebno barem nekoliko tjedana za proces kandidatura, predstavljanja planova i samih izbora.

To znači da će Hajduk u europsku sezonu, koja počinje sredinom srpnja, gotovo sigurno ući bez nove upravljačke strukture – bez novog predsjednika, sportskog direktora i vjerojatno bez dugoročno odabranog trenera. Iako formalno postoji opcija da aktualni predsjednik ostane i povede klub u sezonu, činjenica da se cijeli NO i vodstvo udruge smjenjuju godinu dana prije roka jasno ukazuje na to da se želi temeljita promjena smjera kluba. U tom kontekstu, teško je zamisliti da bi nova struktura nastavila s dosadašnjim kadrovskim rješenjima.