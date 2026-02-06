Najveći talent Istre za 18. rođendan produljio ugovor

Podijeli :

NK Istra 1961

Istrin talentirani branič Raul Kumar proslavio je punoljetnost potpisivanjem novog ugovora koji ga uz pulski klub veže do 2030. godine.

Iako su za mladog hrvatskog reprezentativca interes iskazali talijanski klubovi poput Fiorentine, Milana i Intera, Kumar je odlučio ostati u Puli. Odlaskom Koskija u Deportivo Alaves, očekuje se da će Kumar dobiti značajniju minutažu u prvoj postavi.

“Izuzetno smo zadovoljni što smo s Raulom produljili suradnju do 2030. Raul je u našem klubu od svojih prvih nogometnih početaka i ovo produljenje je samo potvrda obostranog povjerenja u rad i proces iz kojega Raul dolazi. Njegovi nastupi za seniore sve nas čine ponosnim i sretnim te vjerujem da će mu ovo biti dodatni poticaj u njegovom nogometnom usavršavanju i razvoju”, rekao je sportski direktor Saša Bjelanović.