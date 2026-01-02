Livaković se ipak ne vraća u Dinamo? Evo gdje je zapelo

Podijeli :

xxJosipxBandicx via Guliver

Čini se da su šanse za povratak Livakovića na Maksimir sve manje i manje...

Dominik Livaković i dalje sanja o povratku u Maksimir, a Dinamo Zagreb jednako žarko želi dovesti svog bivšeg kapetana i reprezentativnu “jedinicu”. Međutim, transfer koji se prije samo nekoliko tjedana činio gotovo sigurnim, sada je duboko zaglibio u pregovorima s matičnim Fenerbahčeom. Turski velikan ne želi popustiti pod uvjetima koje nudi zagrebački klub, a u priču su se umiješali i talijanski klubovi s daleko izdašnijim ponudama.

Je li Livaković već napustio Gironu? Golman Vatrenih izostao s treninga na prvi dan prijelaznog roka

Ključni kamen spoticanja su financijski uvjeti. Livakovićeva godišnja plaća u Fenerbahčeu iznosi oko 3,3 milijuna eura neto, a Dinamo je spreman preuzeti samo manji dio tog iznosa – uz posudbu bez naknade i bez obvezne opcije otkupa. Fenerbahče, pak, traži barem pet milijuna eura za eventualni otkup ugovora, što je za Modre prevelik zalogaj. Neki turski izvori čak spominju i veće cifre, te ističu kako u Fenerbahčeu smatraju da “nisu socijalna ustanova” te moraju štititi svoje interese.

Dok Dinamo čeka i nada se “taktiki iscrpljivanja” – da talijanski klubovi odustanu ili pronađu alternative – Genoa i Verona su već podigle uloge. Prema talijanskim medijima poput Tuttosporta, oba kluba iz Serie A, koji se bore za ostanak, nude posudbu uz preuzimanje pola plaće i naknadu za posudbu. Genoa ide korak dalje: spremni su platiti pet milijuna eura za trajni otkup ako osiguraju prvoligaški status na kraju sezone.

Za Fenerbahče je izbor jasan – talijanske ponude donose veći trenutni financijski dobitak. Dodatnu neizvjesnost donosi i unutarnja situacija u istanbulskom klubu. Naime, predsjednik Sadettin Saran je nedavno priveden što bi moglo dodatno zakomplicirati pregovore.

Jedini pravi saveznik Dinama ostaje sam Livaković. Hrvatski vratar jasno je poručio da želi samo povratak u Zagreb, svjestan kako bi ondje imao zajamčenu minutažu, mir i idealne uvjete za pripreme za Svjetsko prvenstvo koje će se održati u ljeto. Ipak, turski klub ima glavnu riječ u ovoj priči, a samim time, šanse za Livakovićev povratak na Maksimir rapidno padaju.