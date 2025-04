‘Livaja i Fruk su najbolji igrači lige. Svaka čast Baturini, ali ovaj dečko će imati top karijeru’

Podijeli :

080A9143 via Guliver

"Rekao sam mu da on sutra može igrati za reprezentaciju."

Krunoslav Rendulić je u igračkoj karijeri upisao više od 350 nastupa u HNL-u, a nosio je dresove Belišća, Osijeka, Šibenika, Zagreba, Hajduka, Kamen Ingrada, Rijeke, slovenskog Interblocka te Lučkog. Bio je dio Hajdukove šampionske generacije iz 2001., a kasnije je osvojio Kupove s Rijekom i slovenskim Interblockom.

Kao trener vodio je Istru, Goricu, Šibenik, Zrinjski – s kojim je osvojio duplu krunu i uveo ga u grupnu fazu Konferencijske lige – te Sabah iz Azerbajdžana.

Sada je u razgovoru za tportal otkrio tko je po njemu najbolji igrač SHNL-a, ali i odgovorio na pitanje je li Petar Sučić bolji igrač od Martina Baturine.

“Marko Livaja i Toni Fruk sigurno, onda je tu Petar Sučić. Je li bolji od Baturine? Baturina je tehnički bolji od Pere, ali on je životinja i napravit će ozbiljnu karijeru. Za dvije godine bit će standardni igrač Intera i reprezentacije sljedećih deset godina. Vodio sam ga u Zrinjskom, znam to iz prve ruke. Ima sve, radnu etiku, može trčati do ujutro i zna igrati. Preporučio sam ga Faruku Hadžibegiću dok je bio izbornik BiH. Rekao sam mu da on sutra može igrati za reprezentaciju. Sreća, nije me poslušao jer onda ne bi nikada mogao igrati za Hrvatsku.”