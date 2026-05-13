Kovačević dobio pljesak na presici: ‘Hvala svima, zaslužili smo ga! Veliko hvala Zvoni Bobanu’

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver Image

Dinamo je osvojio SuperSport Hrvatski nogometni kup, savladavši Rijeku 2:0 u finalu odigranom na Opus Areni. Oba pogotka postigao je Luka Stojković, u 50. i 57. minuti, čime je Dinamo ostvario duplu krunu. Radi se o 18. kupu u povijesti samostalne Hrvatske za zagrebački klub, dok Rijeka ostaje pri osam osvajanja Rabuzinovog sunca.

Trener Dinama Mario Kovačević prokomentirao je osvajanje Kupa: “Htjeli smo završiti sezonu na ovakav način, staviti “točku na i” osvajanjem Kupa. Rekao sam igračima da izguštaju i zasluženo smo osvojili, bili smo bolji u današnjoj utakmici. Imao sam sreće da drugu godinu zaredom budem u finalu Kupa. Hvala Bobanu i ljudima u Dinamu koji su mi dali da vodim ovaj klub. Proljetni dio nam je bio odličan i to me veseli.

Sretan sam, u Dinamu je sve dobro posloženo, Boban radi dobar posao. Sretan sam zbog svojih igrača, talentirani su, ima ih puno novih, ali smo se brzo posložili. Žao mi je da nismo zabili još koji gol, ali eto. Tražili smo se, ali smo se posložili. Čitao sam da smo predvidljiva ekipa, ne znam zašto je to tako. Svi prvaci su takvi, drago mi je da smo ustrajali na tom putu.

Ovo je jedna od boljih sezona Dinama i žao mi je da se ne priča o tome, već o drugim stvarima. Volim proslaviti i mislim da smo zaslužili slaviti, to je i bit svega. Najsretniji sam zbog naših navijača koji mogu slaviti. Kad smo osvojili prvenstvo, proslavili smo, a sad ćemo i dalje slaviti.”

Na press konferenciji dobio je i pljesak:

“Hvala na pljesku, mislim da smo ga zaslužili. Htjeli smo staviti točku na i na dobru sezonu. Mislim da smo bili dobri i u prvom poluvremenu, bilo je stativa i prilika. U nastavku smo zabili, imala je Rijeka tu stativu. Pokazali smo da smo bolja ekipa”, rekao je u uvodu.

Kakve su vaše emocije?

Sretan sam, možda ću proslaviti kad se sve to smiri. Moram se zahvaliti ljudima, Zvonimiru Bobanu, koji mi je dao priliku da budem trener Dinama. Nije bilo lagano, htio sam im kao trener pomoći da razviju svoj talent. Pohvaljujem i svoj stručni stožer, odradili smo dobar posao, to se vidi kroz osvajanje prvenstva i Kupa. Rijeka je ove sezone možda i igrački bolja.

33 boda je Rijeka iza vas, Hajduk 18 bodova. Gledate li već prema ljetu?

Prvo ćemo se proveseliti, u nedjelju već igramo sa Slavenom. Malo ćemo se odmoriti, 3,5 do 4 tjedna pa idemo ponovno. Sigurno da će mi sada biti puno lakše, imamo neke temelje.

Hoće li neki igrač dobiti slobodno prije kraja?

Dobit će oni koji trebaju, koji idu na prvenstvo. Razgovarat ćemo Livakovićem, sa Scottom McKennom, a možda odmorimo i Mišića.

Možete li nam obećati da ćete jednog dana napraviti knjigu o ovoj sezoni?

Još uvijek čitam Ćirinu knjigu, ha-ha. Ne znam je li ovo još za knjigu. Navikao sam već na ovo, ali ipak je posebno biti prvak s Dinamom.

U ekipi imate dosta Slavonaca, danas je Slavonija pokazala da diše plavo.

Zaboravio sam u najavi reći da dolazimo u prelijepu Slavoniju. Jako cijenim taj kraj..