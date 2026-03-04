Kovačević komentirao četvrtfinale Kupa pa najavio okršaj s Hajdukom: ‘Naša ambicija je uvijek pobjeda’

Podijeli :

xBEAUTIFULxSPORTS/Stanusicx via Guliver

Strateg Modrih bio je zadovoljan nakon četvrtfinala Kupa, ali već polako razmišlja o derbiju protiv Hajduka.

Nogometaši Dinama očekivano su se plasirali u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa svladavši pred oko 4600 gledatelja na Maksimiru nižerazredni Kurilovec s 2-0 (2-0).

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je u 25. minuti Monsef Bakrar, a prednost je udvostručio 17-godišnji Dinamov junior Patrik Horvat u 30. minuti.

Nakon prolaska u polufinale Kupa, s medijima je razgovarao trener Dinama Mario Kovačević, a prvo se osvrnuo na preranu smrt bivšeg vratara Dinama Georga Kocha:

“Sućut i od mene obitelji Koch, svi smo ga voljeli, bio je ljudska veličina. Otišao je, nažalost, prerano.”

Objasnio je kombinirani sastav protiv Kurilovca:

“A utakmica, tako smo i željeli, dati šansu svima. Znali smo da nisu oni slaba momčad, imaju dosta mladih igrača. Bilo je dobro u prvom poluvremenu, trebali smo dati još treći gol, neke stvari su trebale biti bolje i ti mladi dečki još trebaju napredovati. Ali, bilo je dobrih igrača, veselim se zbog Tabinasa, dobro je radio, pokazao je da ima znanje i neka tako nastavi.”

Lisica i Varela doživjeli su ozljede:

“Lisica je ozlijedio leđa i to sad ne izgleda dobro, mislim da neće biti za Hajduk, ali vidjet ćemo još. Varela je dobio udarac u glavu, ne znam je li neki potres mozga možda… Što se Derbija tiče, naša ambicija je uvijek pobjeda. Idemo hrabro, nema favorita, svjesni smo toga. Ali, u dobrom smo trenutku, igramo dobro, nemamo se čega bojati, vjerujem u dobru utakmicu, ako budemo takvi, onda sam siguran u pobjedu. Neke smo igrače i odmorili, bit ćemo spremni. Kažem, čini mi se da Lisica nije dobro.”

Derbi između Dinama i Hajduka igra se u nedjelju u 15 sati.