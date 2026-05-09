Kovačević i Garcia pripremaju iznenađenja u sastavima za derbi?

Rezultatski je sve već poznato – Dinamo je osigurao naslov prvaka, dok je Hajduk sigurno drugi te sada čeka srijedu i eventualnu pobjedu Modrih protiv Rijeke u finalu Kupa, koja bi splitskom sastavu donijela plasman u kvalifikacije Europske lige umjesto Konferencijske lige.

Kovačević otkrio da se jedan igrač vraća i poručio: ‘Hajduk? Morate cijeniti momčad koja ima Livaju i Rebića’ Garcia: Ne znam je li ovo zadnji derbi za Livaju i Rebića

Što se tiče sastava, već se nekoliko dana nagađa kako bi mladi Dinamov stoper Marko Zebić trebao debitirati u SuperSport HNL-u i to odmah u najvećoj utakmici hrvatskog nogometa. Očekuje se da će trener Mario Kovačević na teren poslati sljedećih početnih 11:

Livaković – Valinčić, Galešić, Zebić, Goda – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha.

S druge strane, Gonzalo Garcia ne može računati na standardnog stopera Zvonimira Šarliju. Njegovo mjesto u obrani trebao bi zauzeti Ron Raci, dok bi moguće iznenađenje moglo stići u napadačkom dijelu momčadi. Nedovoljno oporavljeni Ante Rebić trebao bi krenuti s klupe, a priliku od prve minute mogao bi dobiti strijelac iz prošlog kola protiv Varaždina, Abdoulie Sanyang Bamba.

Očekivani sastav Hajduka:

Silić – Brajković, Marešić, Raci, Melnjak – Sigur, Pajaziti – Almena, Pukštas, Bamba – Livaja.

Podsjetimo, derbi na Maksimiru prvi će put suditi Patrik Pavlešić iz Duge Rese.