Garcia: Ne znam je li ovo zadnji derbi za Livaju i Rebića

Hajduk gostuje kod Dinama na stadionu u Maksimiru u subotu od 16 sati u sklopu 34. kola HNL-a.

Najveći hrvatski derbi je bez rezultatske važnosti jer Dinamo je već osigurao ligašku titulu, a Hajduk drugo mjesto na kraju sezone. Utakmicu je najavio trener Hajduka Gonzalo Garcia.

Može li Hajduk do pobjede na Maksimiru?

“Nadam se, to je ideja. Uvijek pokušavamo pobijediti. Dosad nismo uspjeli, vjerojatno nismo zaslužili. U prvoj smo se utakmici borili i zabili na kraju utakmice, ali zavrijedili su pobjedu. U zadnjoj su bili puno bolji od nas. Nadajmo se da ćemo pokazati dobro lice.”

Toni Silić u reprezentaciji Hrvatske?

“On je talentiran golman i pred njim je velika budućnost. Pitali su me hoćemo li ga mijenjati, a sad se spominje u kontekstu reprezentacije. Jedna je od opcija za budućnost Hrvatske, razvija se i mi ćemo mu u tom pomoći.”

Stanje u momčadi i je li ovo zadnji derbi za Rebića i Livaju?

“Šarlija ne može igrati do kraja sezone, Krovinović ima ozljedu, Kalik je bolestan, a problema ima i Skelin. Diallo trenira s momčadi. Ovo za Livaju i Rebića ne znam, ne mogu vidjeti budućnost.”

Još malo o derbiju:

“Posebna utakmica, očekujem maksimalnu energiju oba tima i da ćemo zaigrati s idejom da se s nečim vratimo. To je utakmica koja se igra za nas i za navijače.”

U srijedu je finale Kupa. Za Hajduk je važno da ga Rijeka ne osvoji. Hoće li navijati za Dinamo?

“Ne mogu to reći. Za nas je bolje da krenemo u Europa ligi, a ne u Konferencijskoj ligi.”

Dobio je i pitanje hoće li biti razočaran ako ne dobiju Dinamo.

“Uvijek sam razočaran zbog poraza.”

Gabrić ili Raci? Je li Rebić spreman za nastup od prve minute?

“Treba biti oprezan. Gabrić dobro radi, vidjet ćemo kakva će biti odluka. I Rebić napreduje, vidim da je u dobrom raspoloženju i da mu je energija dobra. Moguće je da će krenuti od prve minute, ali ne radi se o igraču, radi se i momčadi. Imamo neke ideje u glavi.”

Varaždin je napravio špalir za prvaka Dinamo. Bi li to napravio Hajduk?

“Ne znam, ne znam je li to važno. Klub će odlučiti.”