Koprivnica gradi novi, moderni stadion za Slaven: Evo detalja projekta

xLukaxKolanovicx by Guliver

Nakon višegodišnjih najava i planova, Koprivnica se napokon sprema za realizaciju projekta o kojem se dugo govori – izgradnju novog stadiona za NK Slaven Belupo.

Da ovaj put stvar zaista kreće s mrtve točke, potvrdio je i gradonačelnik Mišel Jakšić, koji je na svečanoj sjednici povodom Dana grada najavio da će se novi, suvremeni nogometni stadion graditi na postojećoj lokaciji u Miškininoj ulici, piše Podravski.hr.

Da planovi prelaze u konkretnu fazu, pokazuje i najava da će arhitektonsko-urbanistički natječaj biti raspisan do kraja godine. Taj bi natječaj trebao definirati konačni izgled stadiona, a finalni projekt bit će javno predstavljen građanima, po uzoru na projekte nove tržnice i gradske knjižnice.

Prema trenutačno razrađenim idejama, postojeća glavna tribina – s koje navijači ove sezone u sve većem broju bodre “farmaceute” – ostat će sačuvana, dok bi se u sljedeće dvije do tri godine trebale izgraditi još tri nove tribine. Time bi se stadion zaokružio u cjelinu s ukupnim kapacitetom od oko 5000 sjedećih mjesta. Svi detalji o vizualnom identitetu, pristupnim cestama, parkiralištima i pomoćnim terenima bit će poznati nakon završetka natječaja.

Iako ideja o novom stadionu nije nova – ranije su se spominjali i projekti s kapacitetom od 8000 mjesta – sadašnji planovi djeluju konkretnije i realnije.

Još nisu poznati točni rokovi gradnje ni izvori financiranja, no Grad se nada da će dio sredstava osigurati putem Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Sama činjenica da se ide u raspisivanje natječaja pokazuje da je projekt dosegnuo fazu iz koje se teško može odustati. Ako se sve bude odvijalo prema planu, Koprivnica bi u iduće dvije do tri godine mogla dobiti moderan, funkcionalan stadion dostojan tradicije kluba i grada.