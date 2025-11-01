‘Kod Hajduka sam vidio momčad koja je sposobna osvojiti naslov’

U tom razdoblju Splićani su preuzeli vrh ljestvice SuperSport HNL-a, ostavivši Dinamo tri boda iza sebe.

Aktualnu situaciju u Hajduku za Sportske novosti komentirao je legendarni trener Ilija Lončarević:

“Gledajući Hajduk na gostovanjima u Puli i Gorici moram priznati da sam vidio momčad sposobnu osvojiti naslov prvaka. Ne sjećam se kad sam gledao Hajduk u tako dominantnim izdanjima, s igrom koja je bila vrlo moderna, agresivna, čvrsta, okomita, brza, s puno odličnih akcija i stvorenih šansi”, rekao je Lončarević, a onda se osvrnuo na veliki broj mladih igrača s kojima Hajduk raspolaže:

“Ima ih nekoliko, što je jako dobro, jer kad jedan nosač upadne u krizu ili probleme, temelji bi i dalje trebali ostati dovoljno čvrsti. Hajduk ima odličan balans mladih i iskusnih igrača u postavi, što je vrlo važno.

Hodak, Mlačić, Hrgović, Pajaziti, Almena i Pukštas su jako mladi, donose posebno energiju, mladenačku drskost, a svaki od njih ima potrebnu igračku klasu da odgovori zahtjevima trenera, kao i zahtjevima kluba kakav je Hajduk. Pazite, šest mladih igrača u udarnoj postavi nije šala, nego golemi Hajdukov kapital koji bi u nastavku sezone realno morao nastaviti rasti”, zaključio je legendarni trener.