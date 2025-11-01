OD 16:00 / DINAMO – RIJEKA Stigli sastavi, evo za koga su se odlučili Kovačević i Sanchez

Dinamo i Rijeka od 16 sati na Maksimiru igraju derbi u 12. kolu SuperSport HNL-a. Nakon poraza kod Vukovara 1:0, Dinamo je pao na drugo mjesto, dok je Rijeka, trenutačno sedma na ljestvici, u prošlom kolu slavila protiv Osijeka 4:2 na Rujevici. Tekstualni prijenos možete pratiti na Sport Klubu!
Stigli su sastavi
Dinamo (4-3-3): Nevistić - Lisica, Dominguez, McKenna, Goda - Mišić, Ljubičić, Bennacer - Bakrar, Beljo, Hoxha
Rijeka (3-4-1-2): Zlomislić - Majstorović, Husić, Devetak - Oreč, Ndockyt, Petrovič, Lasickas - Fruk - Thaqi, Čop
Mario Kovačević odlučio se za Matea Lisicu na poziciji desnog beka nakon ozljede Morisa Valinčića. Shodno tome, poziciju Lisice zauzeo je Alžirac Monsef Bakrar. S druge strane, kod Rijeke nedostaje jedan od najboljih igrača i stup obrane - Stjepan Radeljić.
Trener Rijeke poručio kako idu na pobjedu
"I moramo ići po pobjedu protiv velike momčadi kakva je Dinamo, a da bismo to ostvarili moramo biti na svom maksimumu. Pozitivni smo i vjerujemo da ćemo biti spremni", poručio je Victor Sanchez uoči Dinama. Ostatak pročitajte OVDJE.
Kovačević: Nije dobro, svjesni smo svega
"Ne čitam puno medije, nemam vremena, ali znam da ne možeš uvijek pobjeđivati. Nisam opterećen ni sa čime, želim najbolje i radimo na tome. Dobivam puno podrške, radim, borim se", rekao je Kovačević na konferenciji za medije uoči ogleda s Rijekom.
Evo kako bi trebao izgledati Dinamov sastav
Očekivani sastav Dinama pogledajte OVDJE.
Tablica HNL-a
Zadnji put kada je Rijeka slavila na Maksimiru...
Zanimljiv podatak otkriva da je prošlo točno 1431 dan od posljednje Rijekine pobjede na Maksimiru. OVDJE pročitajte koji je Dinamov trener podnio ostavku nakon tog poraza.
Tko nedostaje trenerima?
Trener Dinama Mario Kovačević potvrdio je da će protiv Rijeke nedostajati šest igrača. Na utakmici u Vinkovcima ozlijedili su se Moris Valinčić i Luka Stojković – Valinčić pauzira najmanje šest tjedana, dok je Stojkovićeva ozljeda blaža. Zbog problema s ozljedom neće igrati ni Miha Zajc, a izvan kadra su i Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine te Ronael Pierre-Gabriel.
Rijeka također ima problema s kadrom – izvan stroja je Damir Kreilach, dok je nastup Stjepana Radeljića upitan, a Mile Škorić i dalje je izvan terena.
Evo kako kladionice vide današnji susret
Dinamo 1.5
Neriješeno 4.10
Rijeka 5.2
Tko sudi utakmicu?
Glavni sudac utakmice je Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline. Pomoćnici su mu Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Janić iz Iloka, četvrti sudac je Filip Cindrić iz Nove Kapele, dok su u VAR sobi Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca i Kruno Šarić iz Županje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!