OD 16:00 / DINAMO – RIJEKA Stigli sastavi, evo za koga su se odlučili Kovačević i Sanchez

Trener Dinama Mario Kovačević potvrdio je da će protiv Rijeke nedostajati šest igrača. Na utakmici u Vinkovcima ozlijedili su se Moris Valinčić i Luka Stojković – Valinčić pauzira najmanje šest tjedana, dok je Stojkovićeva ozljeda blaža. Zbog problema s ozljedom neće igrati ni Miha Zajc, a izvan kadra su i Moreno Živković, Kevin Theophile-Catherine te Ronael Pierre-Gabriel.

Rijeka također ima problema s kadrom – izvan stroja je Damir Kreilach, dok je nastup Stjepana Radeljića upitan, a Mile Škorić i dalje je izvan terena.