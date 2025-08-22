Iz Dugopolja preselio u španjolsku treću ligu

Podijeli :

Foto: NK Dugopolje

Španjolski trećeligaš Tenerife angažirao je mladog hrvatskog reprezentativca do 18 godina Bornu Ivandu iz drugoligaša Dugopolja, objavio je klub s Kanarskih otoka.

“Ivanda, velika nada hrvatskog nogometa, priključuje se Tenerife B“, poručili su Španjolci, naglasivši da je ofenzivni veznjak još sa 16 godina debitirao u drugoj hrvatskoj ligi.

Talentirani nogometaš potpisao je trogodišnji ugovor s mogućnošću produljenja na dodatne dvije godine. Za početak će igrati za drugu momčad Tenerifa koja se natječe u četvrtoj španjolskoj ligi. Ivanda je ovog kolovoza napunio 17 godina, a uskoro ga očekuju nastupi za hrvatsku U-18 reprezentaciju protiv Belgije, Katara i Italije. Do sada je profesionalno branio boje samo Dugopolja.

Vrijednost transfera nije objavljena, iako Transfermarkt njegovu cijenu procjenjuje na 150 tisuća eura. “NK Dugopolje službeno potvrđuje transfer našeg mladog talenta Borne Ivande u španjolski CD Tenerife“, objavio je hrvatski klub. Ivanda je sa 16 godina upisao prve nastupe za seniorsku ekipu Dugopolja, odigravši ukupno 14 utakmica i postigavši jedan pogodak u drugoj ligi.

U dresu U-17 reprezentacije Hrvatske skupio je 11 nastupa i stekao status jednog od najvećih talenata svoje generacije, a sada je stigao i poziv za U-18 selekciju. Iz Dugopolja poručuju da je ovaj transfer još jedna potvrda kvalitetnog rada njihove omladinske škole.

Ivanda se prilikom odlaska zahvalio svim trenerima i klubu na podršci te dodao: “Klubu i dosadašnjim suigračima želim puno sreće u novoj sezoni.”