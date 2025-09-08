Ivan Leko htio je dovesti zvijezdu Hajduka u svoj klub, evo što se onda dogodilo

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Ivan Leko, bivši trener Hajduka, pokazao je interes za dovođenjem Rokasa Pukštasa u svoj novi klub Gent.

Iako je u završnici prijelaznog roka stigla ponuda za mladog američkog veznjaka, Hajduk ju je odbio jer smatraju da njegova tržišna vrijednost premašuje ponuđeni iznos, prenosi Dalmatinski portal.

Maloča: Htio sam odigrati još jednu utakmicu za Hajduk zbog djece, a moram pohvaliti predsjednika Bilića Hajduk pokupio dvije najvažnije nagrade: Pukštas igrač mjeseca, Garcia trener

Prema procjeni Transfermarkta, Pukštas trenutno vrijedi 5 milijuna eura, što dodatno potvrđuje visoka očekivanja splitskog kluba.

Tako će 21-godišnji veznjak ostati na Poljudu barem do zime. U dresu Hajduka dosad je upisao 103 nastupa, postigao 16 pogodaka i zabilježio sedam asistencija.

Ove sezone otvorio je s nekoliko vrlo dobrih nastupa, a privukao je pažnju više klubova tijekom ljetnog prijelaznog roka.