Ivan Leko htio je dovesti zvijezdu Hajduka u svoj klub, evo što se onda dogodilo

Ivan Leko, bivši trener Hajduka, pokazao je interes za dovođenjem Rokasa Pukštasa u svoj novi klub Gent.
Iako je u završnici prijelaznog roka stigla ponuda za mladog američkog veznjaka, Hajduk ju je odbio jer smatraju da njegova tržišna vrijednost premašuje ponuđeni iznos, prenosi Dalmatinski portal.
Prema procjeni Transfermarkta, Pukštas trenutno vrijedi 5 milijuna eura, što dodatno potvrđuje visoka očekivanja splitskog kluba.
Tako će 21-godišnji veznjak ostati na Poljudu barem do zime. U dresu Hajduka dosad je upisao 103 nastupa, postigao 16 pogodaka i zabilježio sedam asistencija.
Ove sezone otvorio je s nekoliko vrlo dobrih nastupa, a privukao je pažnju više klubova tijekom ljetnog prijelaznog roka.
