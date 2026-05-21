Nantes objavio snimke Vahinog oproštaja: ‘Treneru, nikad te nećemo zaboraviti’

REUTERS/Gonzalo Fuentes via Guliver

Vahid Halilhodžić završio je trenersku karijeru u Nantesu s kojim nije uspio zadržati mjesto u prvoj ligi francuskog nogometa.

Utakmica posljednjeg kola je prekinuta u 22. minuti nakon što su Nantesovi navijači upali na teren. Sutkinja Stephanie Frappart poslala je igrače obje momčadi u svlačionice. Međutim, domaći trener Halilhodžić ostao je uz rub terena i ušao u verbalni s navijačima koji su mu se približavali.

Halilhodžić je zatim prstom počeo prijetiti navijačima te su ga zaštitari odvukli s terena.

Prije početka utakmice, Halilhodžiću je priređen špalir, a Nantes je objavio snimke oproštaja uz riječi: “Legenda. Hvala ti na svim ovim godinama u klubu, Vahide Halilhodžiću. Treneru, Nantes te nikad neće zaboraviti”.