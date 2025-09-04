Hajduk pokupio dvije najvažnije nagrade: Pukštas igrač mjeseca, Garcia trener

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Objavljeni su dobitnici SuperSport HNL nagrada za mjesec kolovoz. Navijači i ljubitelji hrvatskog nogometa imali su priliku glasovati i odlučiti tko zaslužuje nagrade za najboljeg igrača, trenera, najbolji gol i najbolju obranu mjeseca.

Za najboljeg igrača kolovoza proglašen je Hajdukov Rokas Pukštas, koji je u konkurenciji pobijedio Dinamovog Diona Drenu Belju, koji je zauzeo drugo mjesto. Ostali nominirani bili su Sandro Kulenović, Fran Karačić i Aleksa Latković.

Nagradu za najboljeg trenera u kolovozu osvojio je Gonzalo Garcia s Poljuda, koji je imao sedam bodova više od Dinamovog Marija Kovačevića. Treće mjesto pripalo je Varaždinu i njihovom treneru Nikoli Šafariću.

Najljepši gol mjeseca postigao je Dinamov Gonzalo Villar, sjajnim udarcem izvana u pobjedi 3:0 protiv Istre. U kategoriji obrane mjeseca izabran je Davor Matijaš iz Gorice, zahvaljujući njegovoj izvrsnoj intervenciji u utakmici protiv Vukovara pri rezultatu 2:2.