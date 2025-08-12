Hajdukova prodaja dresova u pet godina povećala se za 900 posto

Hajduk je u 2024. godini prodao 50 tisuća dresova, a ukupni prihod prodajnog odjela iznosio je nešto više od 8,5 milijuna eura, što je znatan rast u odnosu na 2023. kada je prodano 29 tisuća dresova uz prihod od oko 6,6 milijuna eura.
Prihod od prodaje dresova u 2024. mogao bi biti blizu 3,5 milijuna eura, no klubu pripada otprilike 20 do 30 posto tog iznosa zbog poreza, troškova i udjela tehničkih sponzora (Macron do lipnja, zatim adidas). To znači da je Hajduk od dresova zaradio između 700 tisuća i milijun eura.
Trend rasta prodaje je značajan – prije pet godina, 2020., prodano je samo oko 5 tisuća dresova, dok je već 2021. brojka skočila na preko 12 tisuća, ponajviše zahvaljujući dolasku Marka Livaje.
Ukupno je prodaja dresova u pet godina porasla gotovo 900%.
