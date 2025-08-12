‘Vidi se Garcijin rukopis u Hajduku, a HNL ponekad precjenjujemo. Evo što mislim o tandemu Livaja – Rebić’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Hajduk trenutačno može biti zadovoljan. U HNL-u krenuo je sa dvije pobjede, a u Europi ima priliku napraviti rezultatski iskorak. Hoće li nastaviti s pozitivnom formom, bit će poznato ovaj tjedan.

Hrvatski strateg Krešimir Režić (43) koji je u počecima trenerske karijere radio u Hajdukovoj omladinskoj školi, a posljednji angažman imao u saudijskom Al-Raedu, za Sport Klub je prokomentirao trenutačnu situaciju u Hajduku. Dotaknuo se uspješnog starta novog trenera Gonzala Garcije, Marka Livaje i Ante Rebić koji nisu nastupali, a i uzvrata trećeg pretkola Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja (četvrtak, 20:45).

Hajduk je još jednom bio uspješan. Kako ste vidjeli ovaj zadnji susret protiv Gorice?

“Prvenstvena utakmica bila je jako zanimljiva. Prva postava bila je dosta drugačija od one europske i mislim da se radilo o rotaciji, odnosno taktičkom odmaranju igrača koji će igrati u Tirani. Hajduk je pokazao da ima širinu jer je utakmica bila jako dobra i kvalitetna. Gorica je na početku imala svoje šanse i moglo je otići u drugom smjeru da je Čuić bolje reagirao. Kada se sve skupa pogleda, zaslužena pobjeda Hajduka.”

Garcia je nastavio pozitivan niz rezultata. Ovo je bila četvrta uzastopna pobjeda i peta utakmica zaredom bez poraza, ali ono što posebno vrijedi izdvojiti je da Hajduk nije primio gol.

“Sigurno. Kada se vidio europski raspored, prognoziralo se da će Hajduk doći do play-off runde. On ide prema tome i nadam se da će ostvariti, ali ne treba pretjerivati s hvalospjevima prema Garciji jer ovo je tek početak. Ako se dogodi nekakav poraz, ne trebamo biti prestrogi. Vidi se ruka trenera i način igre, a posebno otvaranje pod pritiskom. Vjerujem da Hajduk može biti još bolji i napredovati, ali dajmo im prostora i vremena što se velikih ocjena tiče te je najbolje pričekati koji mjesec.”

Kako vam se trenutačno čini Garcia?

“On ima nekakvo zaleđe u HNL-u, a to su dva jako uspješna vođenja Istre koja je igrala atraktivno i imala dobre rezultate. Jednostavno nikome nije nov u HNL-u, a s Hajdukom nastavlja potvrđivati ono što je radio. Garciji želim sreću i uspjeh.”

Livaja i Rebić nisu igrali protiv Gorice. Kako to komentirate?

“Lijepo je vidjeti da Hajduk može pobijediti bez Livaje, a dvojac Livaja-Rebić je nešto što ćemo morati malo pričekati. Kada Rebić bude spreman za svih 90 minuta, vidjet ćemo kako će njih dvojica surađivati. Njihova kvaliteta nije sporna, ali pričekajmo pa ćemo vidjeti na kojoj razini će to biti.”

Hajduk s drugog mjesta bodovno prati vodeći Dinamo u HNL-u. Oboje su osvojili maksimalnih 6 bodova nakon dva nastupa.

“Mislim da je očekivano i realno. Ono što je prošle sezone Rijeka napravila zaslužuje čestitku jer to je veliki rezultat, ali teško da će ga ponoviti u budućnosti jer je sama sebi visoko podignula ljestvicu. Osijek ima ogroman prostor za napredak, ali vidjet ćemo hoće li se netko priključiti Dinamu i Hajduku.”

Poslije HNL-a slijedi Europa, odnosno uzvrat 3. pretkola Konferencijske lige protiv Dinama iz Tirane u kojem Hajduk brani prednost od 2:1 iz prvog sraza. Nudi se prilika da dohvati play-off rundu u kojoj nije nastupao tri godine i da dođe blizu plasmana u grupnu fazu.

“Svakako. To je nekakav minimum, koji bi sve zadovoljio. Kada gledamo sve naše klubove u Europi, vidimo da nismo na razini te da ponekad precjenjujemo HNL zato što ga pratimo i volimo. Naš koeficijent i rezultati u Europi su takvi kakvi jesu. Vidimo da nismo na nekakvoj europskoj razini, ali uvijek se nadamo da naši klubovi mogu participirati u grupnim fazama i da mogu poboljšati koeficijent kroz godine. Nadamo se da će tako biti ovaj put jer imamo dobru priliku. Čak možda jedinstvenu da imamo tri kluba u grupnoj fazi europskih natjecanja.”