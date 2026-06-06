Evo koliko će Hajduk zaraditi ako Vatreni ostvari transfer karijere

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Hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić (28) mogao bi napraviti najveći transfer u dosadašnjoj karijeri, na kojem bi profitirao i Hajduk

Nakon četiri godine provedene u Torinu, hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić mogao bi ostvariti veliki transfer i preseliti u redove talijanskog velikana Rome. Njegov dolazak u Rim izričita je želja trenera Gian Piera Gasperinija, koji iznimno cijeni Vlašićevu polivalentnost i ofenzivne sposobnosti.

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Prvi kontakti između klubova već su uspostavljeni, a Roma priprema ponudu tešku između 12 i 15 milijuna eura. Rimljani igraju na kartu da 28-godišnji Splićanin ulazi u posljednju godinu ugovora, zbog čega bi Torino mogao pristati na prodaju kako ga idućeg ljeta ne bi izgubio bez odštete.

Ovakav rasplet na tržištu s velikim zanimanjem prate i na Poljudu. Naime, realizira li se transfer u ovim okvirima, Hajduk će kao solidarni doprinos prema Fifinom pravilniku inkasirati između 300.000 i 400.000 eura i time napuniti blagajnu i prije nego što ostvari prvu ljetnu prodaju iz vlastitih redova.

Sam transfer donio bi bivšem igraču Hajduka, Evertona i West Hama povratak na najveću europsku pozornicu i nastup u Ligi prvaka, u kojoj je zadnji put igrao još 2018. godine za moskovski CSKA. Vlašić je sjajnim igrama zabetonirao mjesto kod Zlatka Dalića, te se od njega očekuje velika uloga na predstojećem Svjetskom prvenstvu. Podsjetimo, Vlašić je za Torino dosad odigrao 143 utakmice uz učinak od 22 gola i 19 asistencija.