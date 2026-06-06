Tuchel uoči Hrvatske ima neočekivani problem: Uveo je novu zabranu

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AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver

Engleska reprezentacija u Floridi brusi formu za otvaranje Svjetskog prvenstva i dvoboj s Hrvatskom (17. lipnja), no izbornik Thomas Tuchel suočen je sa specifičnim problemom koji narušava koncentraciju njegovim izabranicima.

Nekoliko ključnih engleskih zvijezda trenutačno je pod utjecajem glasina o transferima, čime se u kamp unosi neželjeni nemir. Kako bi tome stao na kraj, izbornik Thomas Tuchel odlučio je uvesti novu zabranu – 24 sata uoči utakmice nije dozvoljeno baviti se klupskim pitanjima.

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Marcus Rashford čeka odluku Barcelone hoće li otkupiti njegov ugovor od Manchester Uniteda, Morgana Rogersa iz Aston Ville prate Chelsea i Arsenal, dok je Elliot Anderson iz Nottingham Foresta na meti oba kluba iz Manchestera.

Svjestan da bi stalni pozivi agenata, sportskih direktora i trenera mogli narušiti mir, njemački strateg odlučio je uvesti strogo pravilo i novu zabranu unutar kampa.

Tuchel je otvoreno poručio igračima da neće stajati na putu njihovim transferima, ali je postavio jasne granice i uveo veto na bilo kakve pregovore u ključnim trenucima.

“Najbolje je imati čistu situaciju, no moramo se držati zdravog razuma. Uveo sam pravilo da se transferi ne smiju rješavati na dan utakmice, kao ni dan ranije. To je službena politika momčadi u kampu”, odlučan je bio Tuchel.

“Ako se sve radi u tišini, privatno i učinkovito u slobodno vrijeme, rado ćemo pomoći. Ako netko ima priliku dovršiti prelazak u novi klub, nećemo mu raditi probleme, ali to se mora uskladiti s našim rasporedom i ciljevima. Naš glavni fokus je priprema za utakmice.”

Engleski izbornik svjestan je da bi najbolje bilo da su svi riješili klupsku budućnost prije dolaska na Floridu, no svjestan je u kakvom svijetu nogometni profesionalci žive.

“U idealnom svijetu svi bi ugovori već bili potpisani, ali znamo da stvarni život ne funkcionira tako. Čak i da im naredim ‘nemojte se sada baviti time’, telefoni bi im i dalje eksplodirali. Kako to uopće možete kontrolirati? Zato smo tu da im pomognemo stvoriti okruženje u kojem se mogu izolirati od distrakcija i potpuno koncentrirati na ono što tražimo od njih na terenu”, rekao je i dodao:

“Potpuno razumijem da situacija u kojoj se klubovi bore za tebe donosi nemir, ali to je realnost. Naš liječnički tim je spreman obaviti liječničke preglede unutar kampa ako to bude potrebno, no fokus je na terenu, koncentracija ne smije patiti”, zaključio je njemački stručnjak.