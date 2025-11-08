Kovačević najavio Istru pa poručio: ‘Ne želim pričati o takvim glupostima’

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

U nedjelju od 16 sati na Aldo Drosini Istra 1961 i Dinamo odigrat će susret 13. kola SuperSport HNL-a. Obje momčadi u utakmicu ulaze nakon teških poraza sredinom tjedna – Istra je senzacionalno ispala iz Kupa od četvrtoligaša Kurilovca, dok je Dinamo doživio težak poraz 0:3 od Celte Vigo u Europa ligi.

Susret u Puli najavio je trener Dinama Mario Kovačević:

“Veseli me da brzo dolazi nova utakmica. Nismo imali puno vremena za pripremu, ali najvažnije je da pokažemo karakter i vjerujem da će tako biti. Ne možemo računati na Mišića zbog žutih kartona, Valinčić, Živković i Pierre-Gabriel nisu na dispoziciji od ranije”, rekao je Dinamov trener u uvodu.

Hoće li trener možda posegnuti za promjenom sustava i formacije protiv Istre jer se Dinamo muči u zadnjim utakmicama?

“Bit će promjena sigurno igrača, ali što se tiče sustava, ne bi trebalo biti velikih promjena. Najbitnije je da budemo pravi od prve minute, a onda je sve ostalo manje bitno.”

Koliko će na Istru utjecati neočekivan poraz u Kupu?

“Sigurno ni Istra nije u bajnoj situaciji, ali prvenstvo je nešto drugo. Istra je prošle sezone stvorila puno problema Dinamu, cijenimo ih, ali razmišljamo o sebi i želimo pokazati karakter nakon Europe.”

Dinamo se muči u zadnjim utakmicama, naročito u prvenstvu, koji je razlog?

“Imamo i dobrih utakmica, dobro smo krenuli, ali u nekim utakmicama smo stvarno morali bolje. Toga smo svjesni, ali vjerujem da je bilo dosta toga i da će od ove utakmice sve biti bolje.”

Hoće li Noa Mikić zaigrati u Puli?

“On je u konkurenciji za sutrašnju utakmicu.”

Nakon utakmice protiv Celte pisalo se o kriznim sastancima i razgovorima s predsjednikom Bobanom. O čemu je riječ?

“Izvući ćemo pouke iz utakmice protiv Celte, svjesni smo toga, a ovo drugo ne želim uopće komentirati. To su takve gluposti da ne želim o tome uopće niti pričati.”

Poslije utakmice u Puli slijedi vam reprezentativna stanka, hoće li vam dobro doći pauza?

“Moramo prvo odraditi pravu utakmicu, a ova pauza će nam dobro doći i da se glave odmore. Imat ćemo i Kup prije Varaždina, ali najvažnije je da protiv Istre pokažemo da smo prava ekipa.”

Dinamov roster je prilično širok, hoće li priliku dobiti igrači koji dosad nisu puno igrali, poput Mudražije ili Solde?

“U konkurenciji su, rotirat ćemo, ali nećemo još ništa otkrivati.”