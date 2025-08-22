Hajduk i Garcia u nedjelju gostuju u Osijeku, jedna stvar posebno ‘upada u oko’

Podijeli :

Osijek i Hajduk odigrat će u nedjelju derbi 4. kola SuperSport HNL-a, s početkom u 18:30 na Opus Areni.

Momčad Gonzala Garcije ulazi u utakmicu izjednačena s Dinamom na vrhu ljestvice s maksimalnih devet bodova, no čeka ih zahtjevno gostovanje. Iako Osijek ima samo jedan bod nakon tri odigrana kola, igra koju su prikazali puno je bolja od stanja na ljestvici.

Delegiranje četvrtog kola HNL-a: Derbi Osijeka i Hajduka pripao mladom sucu

Dosadašnji susreti trenera Hajduka protiv Osijeka nisu mu išli na ruku – u deset utakmica dok je vodio Istru nije pobijedio u gostima. Na pet osječkih gostovanja upisao je tri poraza i dva remija, dok su mu sve četiri pobjede protiv Osijeka došle na domaćem terenu.