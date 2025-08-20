Hajduk ga želi dovesti, a on je sada poslao zanimljivu poruku klubu na Instagramu

Prema španjolskoj Marci, Hajduk je poslao ponudu za posudbu s opcijom otkupa, dok je Gonzalez u međuvremenu odstranjen iz prve momčadi i nije putovao na pripreme. Na Instagramu je dodatno zaintrigirao objavom pjesme Contract (Ugovor) i pješčanog sata.

Gonzalez, koji ima ugovor s Almerijom do 2028. i godišnju plaću od 1.2 milijuna eura, jedan je od najplaćenijih u svlačionici, a klub ga želi prodati radi smanjenja troškova. Prošle sezone odigrao je 40 utakmica u La Ligi 2, uz dva gola, a u karijeri je skupio i 87 nastupa u španjolskoj eliti. Osim stopera, može igrati i zadnjeg veznog.

Upravo su to dvije pozicije na kojima Hajduk ima najveći manjak – u obrani su ovog ljeta otišli Filip Uremović, Dominik Prpić i Josip Elez.

Trener Gonzalo Garcia, pak, na zadnjem veznom rotira Filipa Krovinovića i Adriona Pajazitija, a Niko Sigur zasad uglavnom čeka prigodu s klupe.

Prema podacima Transfermarkta, Gonzalez danas vrijedi oko dva milijuna eura, dok je 2022. godine, u razdoblju kada je igrao za Real Betis, njegova vrijednost dosezala 10 milijuna. U dosadašnjoj karijeri nastupao je i za Betis Deportivo, Corneliju te Espanyol.