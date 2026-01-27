Evo koji klub želi dovesti Kulenovića, igrat će s bivšim kapetanom Hajduka?

Sandro Kulenović vrlo je blizu odlaska iz zagrebačkog Dinama tijekom zimskog prijelaznog roka. Kod trenera Marija Kovačevića trenutačno je drugi izbor u napadu, iza Diona Drene Belje, nezadovoljan je statusom te na stolu ima ponude i iz liga Petice.
