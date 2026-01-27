Evo koji klub želi dovesti Kulenovića, igrat će s bivšim kapetanom Hajduka?

27. sij 2026
Sandro Kulenović vrlo je blizu odlaska iz zagrebačkog Dinama tijekom zimskog prijelaznog roka. Kod trenera Marija Kovačevića trenutačno je drugi izbor u napadu, iza Diona Drene Belje, nezadovoljan je statusom te na stolu ima ponude i iz liga Petice.

Talijanski mediji navode da je za 26-godišnjeg napadača ozbiljno zainteresirana Verona, a prema pisanju Germanijaka, razgovori između dvaju klubova već su započeli i transfer bi mogao biti uskoro realiziran.

Iako je Verona trenutačno posljednja momčad Serie A, Kulenoviću se ta opcija sviđa, a Dinamo je spreman na prodaju.

Kulenović je član Dinama od 2019. godine, za koji je upisao 126 nastupa i postigao 43 gola.

U dresu Verone već nastupa i bivši kapetan Hajduka te povremeni hrvatski reprezentativac Domagoj Bradarić, što bi moglo olakšati njegovu prilagodbu u gradu Romea i Julije.

