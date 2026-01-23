Dobre vijesti za Dinamo, Bennacer se vraća u kadar

Zagrepčane već u nedjelju od 17:45 čeka novi ispit u SuperSport HNL-u, gostovanje kod Osijeka na Opus Areni. Utakmice nakon europskih nastupa često su bile problem za Dinamo, a Osijek, unatoč tome što je posljednji na ljestvici, mogao bi biti nezgodan protivnik.

Mario Kovačević mogao bi posegnuti za rotacijama, no sigurno je da se u kadar vraća Ismael Bennacer. Veznjak se oporavio od ozljede zadobivene na Afričkom kupu nacija i ponovno je na raspolaganju za početnu postavu, nakon što se pokazalo da nije riječ o težoj ozljedi, već manjem istegnuću, prenosi Index.

Protiv FCSB-a nije bio u konkurenciji jer nije ni registriran za europska natjecanja.

Bennacer je prema Transfermarktu najvrjedniji Dinamov igrač, procijenjen na devet milijuna eura. Ove sezone upisao je 11 ligaških nastupa uz jedan gol i dvije asistencije, a u Dinamo je stigao na posudbu iz Milana uz opciju otkupa.