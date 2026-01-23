Sopić najavio dvoboj s Dinamom: ‘Oni su prvi, moji zadnji, ali mislim da ćemo imati što za reći’

Osijek ulazi u drugi dio sezone SuperSport HNL-a s 14 bodova iz prvih 18 kola, što ga je smjestilo na posljednje, deseto mjesto.
“Velika stvar, ne samo za Dinamo, već i za hrvatski nogomet. No ne treba ta pobjeda posebno motivirati moju momčad. Mislim da su igrači svjesni težine te utakmice. Oni su prvi, moji zadnji, ali mislim da ćemo imati što za reći.”
“Doveli smo šestoricu igrača. Pauza je bila kratka, ali alibija nema. Dobro smo se posložili. Bit ćemo bolji iz kola u kolo. Igramo prvu utakmicu protiv naše najbolje momčadi, a situacija je takva da su nam bodovi neophodni. Tako ćemo se postaviti i krenuti od prve minute”, nastavio je Sopić.
“Dobili smo na iskustvu, duelu i kvaliteti”
“Uvijek trener teži filozofiji neke svoje igre. S ovim igračima dobili smo na iskustvu, duelu i kvaliteti. Oni će nas unaprijediti i otići ćemo prema mjestu koje svi priželjkujemo i koje ovaj grad i klub zaslužuju imati. E sada, u nogometu možete sve napraviti i ne dobiti, a može biti loše pa uđe jedna lopta u okvir. Meni je kao treneru najvažnije da ostavimo sve na terenu i da se pogledamo u oči, svatko sebe u ogledalo i kaže da je dao sve od sebe. Siguran sam da će to biti dovoljno. Je l’ za bod ili sva tri, to ćemo vidjeti”, istaknuo je Sopić pa zaključio:
“Bitna je reakcija s klupe. Rekao sam više puta da, ako je igrač jedini na poziciji, onda se osjeća komotno jer zna da će igrati. Mi smo u situaciji gdje smo napravili homogenu grupu s ovih šest igrača. Da ne ulazim u dodatna objašnjenja, imamo dovoljno igrača. Onaj koga nema ili ne može, tu je netko drugi da uskoči.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!