Sopić najavio dvoboj s Dinamom: ‘Oni su prvi, moji zadnji, ali mislim da ćemo imati što za reći’

Podijeli :

NK Osijek

Osijek ulazi u drugi dio sezone SuperSport HNL-a s 14 bodova iz prvih 18 kola, što ga je smjestilo na posljednje, deseto mjesto.

Već u prvom kolu novog dijela sezone Bijelo-plave očekuje težak izazov. U nedjelju od 17:45 na Opus Areni gostuje vodeći Dinamo. ‘Stvari koje su jučer prolazile Dinamu neće prolaziti protiv ozbiljnijih ekipa, ali ovo veseli’ Susret je najavio trener Osijeka Željko Sopić, svjestan snage protivnika koji dolazi nakon velike europske pobjede:

“Velika stvar, ne samo za Dinamo, već i za hrvatski nogomet. No ne treba ta pobjeda posebno motivirati moju momčad. Mislim da su igrači svjesni težine te utakmice. Oni su prvi, moji zadnji, ali mislim da ćemo imati što za reći.”

“Doveli smo šestoricu igrača. Pauza je bila kratka, ali alibija nema. Dobro smo se posložili. Bit ćemo bolji iz kola u kolo. Igramo prvu utakmicu protiv naše najbolje momčadi, a situacija je takva da su nam bodovi neophodni. Tako ćemo se postaviti i krenuti od prve minute”, nastavio je Sopić.

“Dobili smo na iskustvu, duelu i kvaliteti”