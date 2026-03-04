Dinamo porazio četvrtoligaša i prošao u polufinale Kupa, Kovačeviću se ozlijedila dva krila

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Nogometaši Dinama očekivano su se plasirali u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa svladavši pred oko 4600 gledatelja na Maksimiru nižerazredni Kurilovec s 2-0 (2-0).

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je u 25. minuti Monsef Bakrar, a prednost je udvostručio 17-godišnji Dinamov junior Patrik Horvat u 30. minuti.

Dinamov trener Mario Kovačević je za ovu utakmicu protiv momčadi iz Treće nogometne lige, odnosno četvrtog razreda hrvatskog klupskog nogometa, na teren poslao kombinirani početni sastav, u kojoj su nije bilo većine igrača iz udarne postave, a mnogi od njih nisu bili ni u zapisniku.

Naravno, i u takvom sastavu je najtrofejniji hrvatski klub lakoćom došao do pobjede, iako ne rezultatski onako izražene, kao što je to bio slučaj u prva dva kola ovog natjecanja, u kojima je Dinamo prvo sa 6-0 bio bolji od imenjaka iz Predavca, također iz Treće nogometne lige, a potom i sa 7-0 nadigrao Karlovac 1919 iz Prve nogometne lige.

Ivan Filipović, koji je dobio priliku braniti Dinamova vrata u ovoj utakmici, ostao je besposlen, jer su gosti uputili dva udarca, oba izvan okvira.

Dinamo je očekivano kontrolirao posjed, momčad iz Kurilovca se uspješno branila do 25. minute, kad je domaća momčad iz prve prave prilike došla do vodstva. Po desnom boku se probio Paul Tabinas i u svom debiju za Dinamo došao do prve asistencije. Njegov prizemni ubačaj je na petercu dočekao Monsef Bakrar i loptu pospremio u mrežu.

U sljedećoj minuti je ozlijeđeni Mateo Lisica morao napustiti travnjak, a umjesto njega je ušao 17-godišnji Patrik Horvat. I on će pamtiti debi u seniorskom plavom dresu, jer je u 30. minuti udvostručio prednost Dinama.

Ponovno je Tabinas bio asistent. Na njegov ubačaj s desne strane natrčao je Horvat i s 11 metara desnom nogom svladao nemoćnog gostujućeg vratara Leona Išeka.

U drugom poluvremenu je Mario Kovačević bio prisiljen na još jednu zamjenu igrača zbog ozljede. Cardoso Varela je nastradao u jednoj akciji i morao izaći u 64. minuti, a zamijenio ga je Noa Mikić.

Osim toga, valja izdvojiti i pogodak Diona Drene Belje u 71. minuti, ali se Dinamov napadač našao u nedozvoljenom položaju kod prijema lopte pa je njegov gol opravdano poništen.

Dinamo je rutinski došao do polufinala, Kurilovec je pružio hrabar otpor, a Mario Kovačević je udarnu postavu odmorio uoči najvećeg hrvatskog nogometnog derbija, Dinamovog nedjeljnog gostovanja kod Hajduka na splitskom Poljudu.