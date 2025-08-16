Đalović bez kalkulacija: Evo s kojim snagama Rijeka kreće u derbi s Dinamom

Podijeli :

DanxClohessyx DC016084 copy by Guliver

Aktualni prvak Rijeka večeras na rasprodanoj Rujevici dočekuje Dinamo u derbiju 3. kola SuperSport HNL-a.

Iako je prvenstvo tek počelo, utakmica ima ogroman značaj – riječ je o prvom velikom derbiju sezone, a dodatnu draž donosi činjenica da su upravo Rijeka i Dinamo jedini hrvatski klubovi koji će i ove jeseni igrati u Europi.

Dinamo je već osigurao Europsku ligu, dok će Rijeka nakon dvomeča s PAOK-om saznati hoće li nastupati u Europskoj ili Konferencijskoj ligi. Za Riječane to znači da u derbi ulaze bez imperativa, ali s ogromnim motivom – dolazak Dinama na Kvarner uvijek je poseban događaj.

Trener Radomir Đalović najavio je da neće kalkulirati, unatoč sitnim ozljedama i umoru u svlačionici. Atmosfera na Rujevici, kao i važnost dvoboja, razlog su da Rijeka krene na Dinamo sa svim raspoloživim snagama.

“Derbi utakmica na našem stadionu. Vidjet ćemo kakva je situacija s momčadi, sigurno neće biti Petroviča koji je dobio dvije utakmice kazne. Bitno mi je da smo nekako skinuli pritisak prolaskom Shelbournea, to nam je bio cilj i mislim da smo napravili veliku stvar za nas, za klub i za hrvatski nogomet.

“Dolazi nam momčad koja je dobra, s novim trenerom protiv kojeg smo vodili teške bitke pred kraj prvenstva. Uložili su puno, doveli dosta dobrih igrača, bili su dobri u prve dvije utakmice, ali uz punu Rujevicu mislim da će se nešto i nas pitati”, rekao je Radomir Đalović u najavi večerašnjeg derbija te dodao:

“Očekujem punu Rujevicu, strašnu atmosferu i da napravimo pravi rezultat!”

Očekuje se formacija 4-2-3-1, a najizgledniji sastav je:

Zlomislić – Oreč, Majstorović, Radeljić, Devetak – Dantas, Gojak – Ndockyt, Fruk, Janković – Jurić

Jedina prava dvojba je u vrhu napada: hoće li Đalović od prve minute povjerenje dati Juriću ili će iskusni Duje Čop dobiti priliku u startnih 11. Sve ostale pozicije izgledaju definirano i jasno.

Derbi na Rujevici tako će već u ranoj fazi sezone pokazati tko je spremniji za najveće ciljeve u domaćem prvenstvu.