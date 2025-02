Cannavaro: Imamo isti problem otkad sam ja tu, ma i otprije

Osijek se tako pridružio Rijeci, koja je ranije danas s 1:3 eliminirala Hajduk na Poljudu. Nakon utakmice, susret je komentirao trener Dinama, Fabio Cannavaro.

“Nije bilo lako igrati na ovakvom travnjaku. Dali smo sve od sebe, ali nažalost nije bilo dovoljno. Igrači su tužni, nije lako vezati ovakva dva poraza u četiri dana, ali moramo to brzo zaboraviti jer nas čeka teška utakmica u nedjelju”, rekao je Cannavaro pa dodao:

“Obrana je naš problem otkad sam ja tu, ali i otprije. Uvijek isti problem. Prelako primamo golove. Moramo biti koncentriraniji i igrati s manje straha. Igrači se boje, a to nije dobro, govorim im da moraju to prebroditi. Ako igraju bez straha i rade greške, ja sam kriv. Moraju to znati. Večeras je plan da se odmorimo, a onda se moramo početi pripremati za derbi. Nismo glupi, znamo što derbi znači, moramo pokušati promijeniti ovaj negativan trend.”