Bio je kapetan juniora Hajduka, sada je potpisao za drugoligaša

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Veznjak Ivan Krolo (22) pojačao je Croatiju Zmijavci kao slobodan igrač.

U zagrebačkoj Lokomotivi nije dobio pravu priliku, a prošlu polusezonu odradio je na posudbi u Dugopolju.

Disicplinska komisija: Hajduk dobio najveću kaznu u 7. kolu HNL-a

Ranije je bio kapetan juniora Hajduka, a u karijeri je još igrao za Šibenik i Radomlje.

“Prvi dojmovi su odlični, ekipa je kvalitetna. Želim se što prije nametnuti i ući u formu kako bih pomogao ekipi u nadolazećim izazovima. Očekujem da ćemo ubrzo pronaći pravu formu i podići svoju poziciju na tablici.

Trebaju nam pozitivni rezultati i dobra atmosfera. Nadam se da ćemo ući u dobar niz već od sljedeće utakmice s Orijentom”, rekao je Krolo koji je prošlog ljeta otišao iz Hajduka u Lokomotivu.