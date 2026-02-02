BBB-i: Podrška Torcidi iza brave!

Nogometaši Dinama i Vukovara u ovim trenucima igraju posljednji susret 20. kola SuperSport HNL-a.

Modri bi eventualnom pobjedom pobjegli na sedam bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka, dok bi Vukovar s tri boda ponovno skočio na pretposljednju poziciju na ljestvici.

Tijekom prvog poluvremena utakmice navijači Dinama, Bad Blue Boysi, istaknuli su transparent kojim su izrazili podršku pripadnicima Torcide koji se nalaze u pritvoru nakon incidenta u subotu navečer, 24. siječnja, kada su kod Tuzle pretukli navijače Crvene zvezde.

Na transparentu je stajala poruka: “Podrška Torcidi iza brave!”, a u istom trenutku s tribina su se orili stihovi pjesme “Hrvatska mati me rodila” u izvedbi Tomislava Brajše.

