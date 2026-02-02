Sjajni Beljo, razigrani Dinamo pobjegao Hajduku na plus 7

U posljednjem susretu 20. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Dinamo je na stadionu Maksimir pred 4.700 gledatelja pobijedio Vukovar 1991 sa 3-1 pobjegavši drugoplasiranom Hajduku na sedam bodova.

Svega nekoliko kilometara od središnjega zagrebačkog trga gdje su rukometaši slavili broncu s europskog prvenstva, Dinamo je u Maksimiru gotovo rutinski stigao do bodova protiv “fenjeraša” lige.

“Modri” su s nova tri boda iskoristili poraz Hajduka u Gorici i sada ispred najvećeg suparnik imaju velikih sedam bodova prednosti.

Bio je to treći ovosezonski prvenstveni okršaj Dinama i Vukovara. U prvoj utakmici Dinamo je pobijedio 3-0, da bi u Vinkovcima slavio Vukovar sa 1-0.

Za domaćine je branio Dominik Livaković koji se vratio u Dinamo nakon “avanture” u Fenerbahčeu i Gironi.

Dinamo je suparničku mrežu prvi put zatresao u 13. minuti, no gol Josipa Mišića je poništen jer je Dion Drena Beljo bio u zaleđu. U 28. minuti zaprijetili su i gosti, pucao je Jakov Puljić, ali je Livaković sjajno obranio. Blizu vodstva domaćin je bio i u 32. minuti, no udarac Nike Galešića je završio u vratnici.

Deset minuta Dinamo je poveo. Luka Stojković je sjajno povukao, pa pucao, Denis Pintol je obranio, no lopta se odbila do Belje koji dovodi Dinamo u vodstvo. Lider HNL-a je okvir gola pogodio i u 51. minuti, ovoga puta sjajno je iskosa opalio Arber Hoxha, ali je pogodio vratnicu.

Korak bliže pobjedi Dinamo je stigao u 68. minuti, strijelc je bio Monsef Bakrar u prvom dodiru s loptom. Ubacio je Miha Zajc iz drugog pokušaja nakon odbijene lopte nakon kornera, a Dinamov napadač dobro se snašao i pogodio za 2-0. Vukovar se vratio u igru u 74. minuti prekrasnim golom Lovre Banovca, no Beljo je deset minuta kasnije svojim drugim golom na utakmici razriješio sve dvojbe.

Dinamo vodi na ljestvici sa 44 boda, Hajduk na drugom mjestu ima 37 bodova, treća je Istra 1961 sa 30 bodova, a zatim slijede Varaždin (29), Rijeka (28), Slaven Belupo (27)…. Vukovar 1991 je posljednji sa 15 bodova.