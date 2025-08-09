Ante Erceg neće igrati protiv Hajduka

Iako je postojala nada da će se oporaviti, napadač nije otputovao u Split i propušta i drugo kolo nove sezone, prenosi Dalmatinski portal. Susret se igra u nedjelju od 21 sat.

Uremović dobio izravan crveni karton nakon samo 15 minuta prve utakmice u Japanu

Podsjetimo, Erceg je u dresu Hajduka igrao u sezonama 2016./17. i 2017./18., postigavši 26 golova uz 15 asistencija.

Igrajući za Hajduk, Erceg je 2017. osvojio Hajdučko srce, nagradu koju Torcida dodjeljuje najborbenijem igraču. Nakon Ercega nagrada se pet godina nije dodjeljivala, sve do 2022., kada ju je osvojio Marko Livaja.

U HNL-u još je igrao za RNK Split, Osijek i Istru 1961.