Ante Erceg neće igrati protiv Hajduka

Gorica će na gostovanju kod Hajduka biti bez Ante Ercega, koji se ozlijedio na zagrijavanju prije susreta s Varaždinom.
Iako je postojala nada da će se oporaviti, napadač nije otputovao u Split i propušta i drugo kolo nove sezone, prenosi Dalmatinski portal. Susret se igra u nedjelju od 21 sat.
Podsjetimo, Erceg je u dresu Hajduka igrao u sezonama 2016./17. i 2017./18., postigavši 26 golova uz 15 asistencija.
Igrajući za Hajduk, Erceg je 2017. osvojio Hajdučko srce, nagradu koju Torcida dodjeljuje najborbenijem igraču. Nakon Ercega nagrada se pet godina nije dodjeljivala, sve do 2022., kada ju je osvojio Marko Livaja.
U HNL-u još je igrao za RNK Split, Osijek i Istru 1961.
