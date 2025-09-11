Ante Ćorić mora bivšem klubu isplatiti više od 25 tisuća eura!

Rudeš je tužio svog bivšeg člana Antu Ćorića i dobio spor. Naime, po sporazumnom raskidu ugovora Ćorić se obvezao isplatiti 25 tisuća eura, što nije učinio, prenosi Germanijak.

Arbitražni sud presudio je u korist hrvatskog drugoligaša te mu naložio isplatu iznosa uvećanog za 1.250 eura troškova postupka. Ćorić ima dva tjedna da plati, inače slijedi disciplinski postupak.

Ante Ćorić s malteškim klubom ispisao povijest Varaždin i Rudeš prošli u osminu finala Kupa

Nekadašnji veliki talent Dinama i bivši igrač Rome danas ima 28 godina i nastupa za malteški Hamrun, s kojim je već izborio povijesnu ligašku fazu Konferencijske lige. Nakon kratke epizode u Varaždinu i polusezone u Rudešu (14 nastupa, gol i dvije asistencije), karijeru je nastavio na Malti, gdje je u prvih mjesec i pol dana već upisao šest utakmica.

Ćorić je odigrao tri utakmice za hrvatsku reprezentaciju te bio dio ekipe na Euru 2016., no brojne ozljede usporile su njegov razvoj.

Iako ga je Transfermarkt nekad procjenjivao na 10 milijuna eura, danas vrijedi oko 125 tisuća eura. S Hamrunom ima ugovor do kraja sezone.