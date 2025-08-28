Ante Ćorić s malteškim klubom ispisao povijest

Podijeli :

Foto: Hamrun Spartans

Četvrtak je u ljetnom razdoblju predviđen za odigravanje utakmica kvalifikacija za europska natjecanja. Posljednji četvrtak u kolovozu odlučio je putnike u ligašku fazu Europske lige i Konferencijske lige, a jedno od zanimljivijih imena je Hamrun Spartans.

Naime, malteški klub je kao prvak prošle godine dobio nešto povoljniji put nego brojni drugi sudionici u Europi. No, Hamrun je ove sezone napravio što nije nijedan klub iz Malte.

Spartansi su pobjedom u dvomeču nad latvijskim RFS-om izborili Konferencijsku ligu. To će ujedno biti i prvi put da će mala otočna država imati predstavnika u grupnoj fazi europskog natjecanja, ako ne računamo Intertoto Cup.

Za Hamrun je veliku ulogu u dvomeču imao i Ante Ćorić. Bivši veznjak Dinama asistirao je za 2:1 u uzvratu te je tako usmjerio svoju momčad prema prolasku u ligašku fazu. Izjednačio je RFS u 87. minuti, ali je na kraju Hamrun slavio s ukupnih 3:2 u dvomeču.

Ždrijeb Konferencijske lige bit će održan 29. kolovoza, a tamo će se možda naći i hrvatski prvak Rijeka.