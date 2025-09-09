Varaždin i Rudeš prošli u osminu finala Kupa

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Prvi sudionici osmine finala ovosezonskog Hrvatskog nogometnog kupa su Varaždin i član Prve NL Rudeš koji su ovog utorka upisali gostujuće pobjede u šesnaestini finala.

Bez problema je Varaždin pobijedio Gaj Mače 7-1, dok je uz puno više muke Rudeš izborio prolaz dalje pobijedivši s 2-1 Solin, člana Druge NL.

Varaždin je nakon petnaest minuta igre vodio 2-0 golovima Abdullazade i Latkovića, dok je krajem prvog dijela prvo Sambol pogodio vlastitu mrežu, a Dabro u 45. minuti postigao pogodak za 4-0. U nastavku su još strijelci za Varaždin bili Tavares u 51., Belcar u 65. i Bočkaj u 79. minuti, dok je počasni gol za Gaj Mače postigao Haramustek u 73. minuti iz jedanaesterca.

Rudeš je kod Solina poveo u 40. minuti pogotkom Oreškovića, ali je u 59. Mujan vratio neizvjesnost u susret i pogodio za 1-1. Gol odluke dogodio se u 67. minuti, a za 2-1 Rudeša je zabio Krušlin.

Kasnije tijekom utorka, od 19 sati, još će igrati Karlovac 1919 – Belišće.

U srijedu će igrati Dinamo Predavac – Dinamo Zagreb, Libertas – Gorica, Varteks – Šibenik, Dugo Selo – Lokomotiva, Kurilovec – Oriolik, Slavonija – BSK Bijelo Brdo, Radnik Križevci – Mladost Ždralovi i Vukovar 1991 – Cibalia.

Kasnije tijekom rujna još će igrati Neretva – Istra 1961, Graničar Kotoriba – Slaven Belupo, Rijeka – Maksimir, Uljanik – Osijek i Koprivnica – Hajduk.