Ante Čačić stao u Livajinu obranu: ‘Meni je to kao treneru neshvatljivo, on to ne zaslužuje’

“Ako je povod bio odlazak na jedno pivo nakon pobjede reprezentacije, ja bih se tim igračima priključio. Time bih pokazao da i mene veseli što zemlja u kojoj radim nogometno napreduje. Ono što me kao trenera čudi jest da igrača koji je napravio neki disciplinski prekršaj sutradan tjeraš na dodatni fizički rad.

To je kao da svojoj liječnici kažem da sam ujutro zaboravio popiti tabletu, a ona mi na to kaže: ‘Sad za kaznu popijte tri’. Pokušava li me ubiti? Ne razumijem”, rekao je nekadašnji strateg Dinama u uvodu.

Čačić je dodao kako mu je takav pristup potpuno nelogičan te da se problemi trebaju rješavati na drugačiji način, a ne dodatnim opterećivanjem igrača odmah nakon prekršaja.

“Meni je to kao treneru neshvatljivo. Čak i da nije spavao cijelu noć, pusti ga da se naspava, a nakon toga se zna koja je kazna za disciplinski prekršaj. Nije rješenje stavljati ih u red kao balavce i tjerati da trče”, istaknuo je.

U nastavku je kritizirao i širi kontekst hrvatskog nogometa te odnos prema domaćim trenerima i kadru.

“Livaja to ne zaslužuje, niti to zaslužuje ono što se radi u hrvatskom nogometu, pogotovo kako se odnosi prema hrvatskim stručnjacima. Nemam ništa protiv da naši treneri rade vani, ali pogledajte koji su sve treneri prošli kroz hrvatsku ligu i kakav su trag ostavili.

O sportskim direktorima ne želim ni pričati. Imamo toliko zapostavljenih igrača, dovode se igrači odasvud, po tko zna kojim vezama i kriterijima, i zatvaraju im vrata. Ne vidim svjetlost hrvatskog nogometa ako tako nastavimo.”