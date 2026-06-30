Štimac: Volio bih da je ovo kraj za Garciju i Upravu Hajduka, Livaja je zadnji koji bi trebao otići

Naglasio je kako je Livaja posljednjih sezona bio ključan za Hajdukove rezultate i atmosferu među navijačima.

“Livaja je miljenik navijača i jedini je razlog zašto se Hajduk proteklih nekoliko sezona uopće borio za naslov. On je stvorio euforiju u Splitu i nju treba sačuvati, a bez njega je to nemoguće”, istaknuo je nekadašnji trener i sportski direktor Bijelih.

Na kraju je uputio kritiku vodstvu kluba i treneru.

“Volio bih da je ovo kraj za trenera Garciju i ovu Upravu, kao i za sve loše što se događa u klubu. Promijenili su toliko sportskih direktora i trenera, a rezultat je u potpunosti izostao. Livaja je jedina svijetla točka u zadnjih 15 godina i zadnji je koji bi trebao otići iz kluba.”