Štimac: Volio bih da je ovo kraj za Garciju i Upravu Hajduka, Livaja je zadnji koji bi trebao otići

Bivši hrvatski reprezentativac i izbornik Igor Štimac kritizirao je odluku Hajduka da kapetana Marka Livaju pošalje kući s priprema. Dok dio javnosti smatra da je klub time pokazao kako nitko nije iznad momčadi, Štimac vjeruje da je riječ o velikoj pogrešci.
“Ne znam što ljudi u Upravi rade, o čemu razmišljaju, ali njegov odlazak je početak kraja. Kad imaš karizmatičnog igrača poput njega, moraš pronaći način. Kažu da svi igrači moraju biti isti, no ja smatram da se prema igračima koji donose takvu kvalitetu mora imati više empatije”, izjavio je Štimac za RTL.
Naglasio je kako je Livaja posljednjih sezona bio ključan za Hajdukove rezultate i atmosferu među navijačima.
“Livaja je miljenik navijača i jedini je razlog zašto se Hajduk proteklih nekoliko sezona uopće borio za naslov. On je stvorio euforiju u Splitu i nju treba sačuvati, a bez njega je to nemoguće”, istaknuo je nekadašnji trener i sportski direktor Bijelih.
Na kraju je uputio kritiku vodstvu kluba i treneru.
“Volio bih da je ovo kraj za trenera Garciju i ovu Upravu, kao i za sve loše što se događa u klubu. Promijenili su toliko sportskih direktora i trenera, a rezultat je u potpunosti izostao. Livaja je jedina svijetla točka u zadnjih 15 godina i zadnji je koji bi trebao otići iz kluba.”
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