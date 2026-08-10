Podatak koji zabrinjava navijače: Ovo se Hajduku dogodilo u čak pet utakmica ove sezone

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Foto: HNK Hajduk Split / Robert Matić

Remi protiv Istre 1961 na Poljudu otvorio je pitanje koje se nakon prvih nekoliko tjedana sezone više ne može ignorirati.

Hajduk je u čak pet od sedam službenih utakmica ove sezone primio najmanje dva pogotka, što jasno pokazuje gdje trenutno leži jedan od najvećih problema momčadi Gonzala Garcíje.

Sezonu su Bijeli otvorili pobjedom 2:0 protiv Žiline, no već su u uzvratu primili dva pogotka i izgubili 2:1. Nakon toga uslijedila je domaća pobjeda 2:0 protiv Pafosa, jedna od samo dvije utakmice u kojima je Hajduk uspio sačuvati mrežu.

Na Cipru je zatim uslijedio potpuni raspad. Pafos je slavio 4:0, a samo nekoliko dana kasnije Hajduk je u prvom kolu SHNL-a ponovno dvaput vadio loptu iz mreže u porazu 2:1 kod Varaždina.

Ni uvjerljiva pobjeda protiv Žalgirisa u Vilniusu nije prošla bez upozorenja. Hajduk je prema naprijed izgledao odlično i slavio 5:2, ali je ponovno primio dva pogotka.

I onda je na Poljudu stigla Istra. Hajduk je dvaput imao vodstvo, prvo preko Rokasa Pukštasa, a zatim i Marka Livaje u 84. minuti, no ni tada nije uspio privesti utakmicu kraju bez novih problema u obrani. Dukan Ahmeti zabio je u 95. minuti za konačnih 2:2, a način na koji je Hajduk reagirao u posljednjim trenucima posebno je zabrinjavajući.

Brojke su jasne: Hajduk je u sedam službenih utakmica primio 12 pogodaka, odnosno prosječno 1,71 po susretu. Mrežu je sačuvao samo protiv Žiline i Pafosa na Poljudu. U preostalih pet utakmica protivnici su mu zabili najmanje dva gola.

Problem je još izraženiji kada se uzme u obzir da Hajduk istodobno nema velikih problema s realizacijom. Protiv Žalgirisa zabio je pet pogodaka, protiv Istre dva, a protiv Žiline i Pafosa na Poljudu po dva. Međutim, momčad trenutačno gotovo mora zabiti tri gola kako bi bila sigurna da će osvojiti utakmicu.

Garcia zato ima vrlo jasan zadatak. Hajduk može igrati atraktivno, stvarati prilike i pokazivati napadačku kvalitetu, kao što je to napravio u Vilniusu, ali bez ozbiljnog napretka u obrani teško će ostvariti rezultatsku stabilnost.

Ako momčad u 71 posto službenih utakmica prima dva ili više pogodaka, to više nije slučajnost ni statistička zanimljivost. Nakon što je protiv Istre u 95. minuti ponovno ispustila pobjedu, obrambena nestabilnost postala je jedan od najvećih problema Hajduka na početku sezone.