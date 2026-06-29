Na redovnoj skupštini otkriveno koliko iznosi Hajdukov dug

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Robert Matić / Hajduk.hr

Na redovnoj skupštini dioničara Hajduka, koja je trajala nešto manje od tri sata, glavne teme bile su financijsko stanje kluba, sportski planovi za novu sezonu te situacija oko suspendiranog Marka Livaje. Predsjednik Ivan Bilić potvrdio je kako je Livaja i dalje pod suspenzijom te da zasad nema novih odluka vezanih uz njegov status.

Uprava je, kako navodi Index, predstavila financijsko izvješće za 2025. godinu, u kojem je iskazana knjigovodstvena dobit od 6,53 milijuna eura. U taj rezultat uključeni su prihodi od ranije ugovorenog transfera Luke Vuškovića, kao i otpis duga prema udruzi Naš Hajduk.

Govoreći o planovima za novu sezonu, čelnici kluba istaknuli su kako su glavni ciljevi osvajanje naslova prvaka Hrvatske te plasman u grupnu fazu nekog od europskih natjecanja. Takvu je projekciju doveo u pitanje dioničar Vedran Bukovac.

“I ove godine vam je cilj prvo mjesto i grupna faza Europe, ali morat ćete revidirati ciljeve jer nisu ostvarivi”, poručio je Bukovac, dodavši: “Kada se ciljevi ne ostvare, onda se daju ostavke, to vas moram podsjetiti.”

Financijski plan za 2026. godinu predviđa pozitivan rezultat od 1,78 milijuna eura, a ključan dio tog plana odnosi se na ostvarenje izlaznih transfera ukupne vrijednosti od 14,85 milijuna eura. Član Uprave za financije Zlatko Žuro istaknuo je kako je dio tog plana već realiziran.

“Trećina je već ostvarena transferima Mlačića i Durdova”, izjavio je Žuro.

Bukovac je upozorio i na moguće posljedice ako pojedini igrači napuste klub bez odštete, naglasivši da bi takvi potezi predstavljali financijski gubitak za Hajduk.

“Ako mislite Livaju pustiti gratis, onda je to direktna šteta klubu. Ne može ni Krovinović otići ‘mukte’, to je šteta za Hajduk. Predsjedniče, vi ste prvi odgovorni, pa onda i Nadzorni odbor”, naglasio je.

Tijekom rasprave postavljeno je i pitanje što će se dogoditi ako klub ne ostvari planirane prihode od transfera. Bukovac je pritom podsjetio da akumulirani gubitak Hajduka iznosi 33,5 milijuna eura, što je vrlo blizu visine temeljnog kapitala od 35 milijuna eura.

“Jeste li svjesni da po Zakonu o trgovačkim društvima trebate napraviti dokapitalizaciju kluba kada akumulirani gubitak pređe 35 milijuna eura, jer dionica kluba sada vrijedi nula?” upitao je.

Na to je Žuro odgovorio da klub ima pripremljen alternativni scenarij.

“osiguravanje likvidnih opcija”.

Akumulirani gubitak predstavlja računovodstvenu stavku koja pokazuje ukupan zbroj svih gubitaka koje je klub ostvario tijekom godina, umanjen za razdoblja u kojima je poslovao pozitivno. Ne radi se o zasebnom dugu prema vjerovnicima, nego o pokazatelju koliko je kroz vrijeme smanjena vrijednost kapitala zbog toga što su rashodi bili veći od prihoda.

Primjerice, ako klub tri uzastopne godine ostvaruje gubitak od pet milijuna eura godišnje, akumulirani gubitak dosegnut će 15 milijuna eura, bez obzira na eventualnu otplatu kredita ili promjene u strukturi obveza. Naime, taj pokazatelj temelji se isključivo na poslovnom rezultatu, odnosno odnosu prihoda i rashoda.