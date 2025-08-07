Shelbourne napravio senzaciju protiv Rijeke, evo koliko zarađuju irski nogometaši

Podijeli :

INPHO Evan Logan via Guliver Images

Nogometaši Rijeke iznenađujuće su poraženi od irskog Shelbournea s 1:2 u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Europa ligu odigranoj u srijedu na Rujevici te će za šest dana morati pobijediti na uzvratu u Dublinu da bi se plasirali u zadnje pretkolo ovog natjecanja.

Rijeka je povela u 56. minuti golom Nike Jankovića iz kaznenog udarca, a preokret i pobjedu irskom prvaku donijeli su Sam Bone i John Martin golovima u 58. i 70. minuti.

Irski nogometaši zarađuju kao prosječan Irac zaposlen u trgovini ili kao dostavljač. Prosječna bruto plaća nogometaša u Irskoj je 42 tisuće eura mjesečno.

Najbolji među njima zarađuju oko 70-ak tisuća eura godišnje, što je 15 puta manje od najplaćenijih igrača u HNL-u.