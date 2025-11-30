Talijani kritizirali Modrića nakon velikog slavlja Milana: ‘Jednom godišnje dopušteno je biti lud’

Podijeli :

Fabrizio Patrucco Image via Guliver

Luka Modrić odigrao je svih 104 minute u derbiju 13. kola Serie A u kojem je Milan svladao Lazio 1:0 i privremeno preuzeo vrh ljestvice, preskočivši Romu koja večeras dočekuje Napoli.

Nakon serije pohvala kroz prvih 12 kola, talijanski mediji ovaj su put gotovo jednoglasno kritizirali Modrićev nastup – prvi put otkako je stigao u Milan.

Calciomercato mu je dodijelio ocjenu 6, uz napomenu: “Vjerojatno Modrićeva najlošija utakmica otkako je u Milanu. Napravio je nekoliko pogrešaka u izgradnji napada, ali ih je ponosno i odgovorno pokušavao ispraviti. U drugom poluvremenu podigao je igru.”

Corriere della Sera također ga je ocijenio šesticom te naglasio slabiji nastup od uobičajenog, podsjećajući na izreku Semel in anno licet insanire – “Jednom godišnje dopušteno je biti lud” – uz napomenu da je imao “previše netočnih dodavanja”.

Il Messaggero dao mu je još jednu šesticu: “Igra Milana, ili barem pokušaji Rossonera da je razviju, oslanja se na Modrića. On se morao prilagoditi sporijem ritmu Allegrijeve momčadi, što mu je oduzelo brzinu i energičnost.”

Sempre Milan, specijaliziran za Rossonere, također mu je dao šesticu i naveo: “Iskusni veznjak izgubio je nekoliko lopti više nego što je uobičajeno te imao netočnih dodavanja, pa se njegov nastup može opisati tek prosječnim. Ipak, pred kraj utakmice pokazao je borbenost i u jednom duelu žestoko bacio Pedra na travnjak.”

Eurosport je bio najstroži i dao mu 5,5 uz komentar: “Nije ovo bio najbolji Modrić. Izgubio je nekoliko lopti kakve igrač njegove klase rijetko gubi.”