Talijani kritizirali Modrića nakon velikog slavlja Milana: ‘Jednom godišnje dopušteno je biti lud’

Fabrizio Patrucco Image via Guliver

Luka Modrić odigrao je svih 104 minute u derbiju 13. kola Serie A u kojem je Milan svladao Lazio 1:0 i privremeno preuzeo vrh ljestvice, preskočivši Romu koja večeras dočekuje Napoli.

Nakon serije pohvala kroz prvih 12 kola, talijanski mediji ovaj su put gotovo jednoglasno kritizirali Modrićev nastup – prvi put otkako je stigao u Milan.

Calciomercato mu je dodijelio ocjenu 6, uz napomenu: “Vjerojatno Modrićeva najlošija utakmica otkako je u Milanu. Napravio je nekoliko pogrešaka u izgradnji napada, ali ih je ponosno i odgovorno pokušavao ispraviti. U drugom poluvremenu podigao je igru.”

Corriere della Sera također ga je ocijenio šesticom te naglasio slabiji nastup od uobičajenog, podsjećajući na izreku Semel in anno licet insanire“Jednom godišnje dopušteno je biti lud” – uz napomenu da je imao “previše netočnih dodavanja”.

Il Messaggero dao mu je još jednu šesticu: “Igra Milana, ili barem pokušaji Rossonera da je razviju, oslanja se na Modrića. On se morao prilagoditi sporijem ritmu Allegrijeve momčadi, što mu je oduzelo brzinu i energičnost.”

Sempre Milan, specijaliziran za Rossonere, također mu je dao šesticu i naveo: “Iskusni veznjak izgubio je nekoliko lopti više nego što je uobičajeno te imao netočnih dodavanja, pa se njegov nastup može opisati tek prosječnim. Ipak, pred kraj utakmice pokazao je borbenost i u jednom duelu žestoko bacio Pedra na travnjak.”

Eurosport je bio najstroži i dao mu 5,5 uz komentar: “Nije ovo bio najbolji Modrić. Izgubio je nekoliko lopti kakve igrač njegove klase rijetko gubi.”

