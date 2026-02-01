Romano: Hajduk je prodao Mlačića u Serie A

Nogomet 1. velj 202621:21 0 komentara
HNK Hajduk Split

Branimir Mlačić (18) uskoro će postati novi igrač talijanskog prvoligaša Udinesea, potvrdio je najpouzdaniji nogometni insajder Fabrizio Romano.

“Sve je dogovoreno između svih strana za braniča kojeg je željelo nekoliko klubova, uključujući Inter. Udinese je dogovorio uvjete s Hajdukom nakon što je posao na strani igrača već bio riješen, liječnički pregled je sljedeći na redu. Hrvatski stoper igrat će u Serie A”, piše Romano.

Hajduk će za Branimira Mlačića dobiti 5,5 milijuna eura odštete, a 18-godišnjaka u Udineseu čeka ugovor na pet godina.

Podsjetimo, početkom studenog Mlačić je produžio ugovor s Hajdukom do ljeta 2029. godine. Tom je prilikom istaknuo kako mu je potpis za splitski klub ispunjenje sna, naglasivši zahvalnost obitelji, klubu, suigračima i trenerima.

Dodao je da je sretan zbog ulaska u prvu momčad i dobre prilagodbe, ali i svjestan da ima još puno prostora za napredak te da vjeruje kako tek treba ostvariti svoj puni potencijal.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet