Garcia: Nadam se da će prijelazni rok završiti što prije jer radi kaos. Zabrinuti smo

Robert Matić / HNK Hajduk Split

Hajdukov trener Gonzalo Garcia uvjeren je kako je njegova momčad zaslužila poneki bod iz prve dvije utakmice drugog dijela sezone i zaželio što skoriji završetak prijelaznog roka.

Hajduk je poražen kod Gorice 1:0 čime je drugi vikend u nizu ostao bez bodova, nakon što je izgubio u Poljudu od Istre 1961.

U prvom dijelu u Turopolju Hajduk nije pokazao ništa. U drugom jest nešto, ali bilo je to premalo i prekasno.

“Nismo dobro započeli utakmicu, nismo bili kompetitivni. Gorica je postigla pogodak, nakon čega smo pritiskali. U drugom poluvremenu smo bili bolji, kreirali prilike, ali nismo postigli pogodak”, komentirao je Garcia nakon utakmice.

Sredinom prvog poluvremena Hajduk je ostao bez ozlijeđenog Michelea Šege.

“Nisam puno pričao s njim, rekao mi je kako je stao na neku rupu na travnjaku”, otkrio je Garcia.

Španjolski je strateg komentirao i finiš prijelaznog roka.

“Nadam se da će zavržiti što prije jer radi kaos. Zabrinuti smo s nekim stvarima. Prošli vikend smo izgubili od Istre koja je u nekoliko prilika postigla dva pogotka, danas od ekipe koja je u nekoliko prilika postigla jedan. U nogometu se trebaju stvarati šanse, mi to radimo i mogli smo u te obje utakmice pobijediti”, zaključio je Garcia.