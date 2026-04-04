Modrićev Milan saznao dobre vijesti uoči derbija s Napolijem

Napadač Rafael Leao imao je problema s upalom prepone, zbog čega je propustio posljednji ligaški ogled protiv Torina, kao i reprezentativnu akciju portugalske reprezentacije.

Ipak, u petak je trenirao zajedno sa suigračima, što je bio važan poticaj za Massimiliana Allegrija dok Milan priprema jednu od najvažnijih utakmica sezone.

Jedini igrač koji je bio odsutan s treninga bio je Matteo Gabbia, što znači da je ostatak momčadi potpuno spreman i dostupan za put u Napulj.

Povratak ne jamči mu, međutim, mjesto u startnoj postavi, jer se pretpostavlja da Allegri razmatra između njega i Christophera Nkunkua za početnih 11. Francuz je impresionirao kada je dobio priliku i snažno će se boriti za mjesto među prvih 11.