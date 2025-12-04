Modrićev Milan ispao iz Kupa! Hrvatski kapetan ušao u završnici, Bašiću cijeli susret

Nogometaši Lazia i Bologne izborili su plasman u četvrtfinale talijanskog Kupa.
Lazio je pobijedio Milan s 1-0, dok je Bologna porazila Parmu s 2-1.
Pogodak odluke u susretu igranom na rimskom Olimpicu postigao je Mattia Zaccagni pogodivši glavom u 80. minuti nakon ubačaja iz kornera. Toma Bašić je odigrao cijeli susret u domaćim redovima, dok je Luka Modrić zaigrao za Milan od 81. minute.
Lazio će u četvrtfinalu igrati protiv Bologne koja je s 2-1 pobijedila Parmu.
Gosti su u Bologni poveli u 13. minuti golom Adriana Benedyczaka, a u 38. minuti je izjednačio Jonathan Rowe. Pobjedu Bologni donio je Santiago Castro u 89. minuti utakmice.
Nikola Moro nije nastupio za Bolognu, baš kao niti Matija Frigan koji je već duže vrijeme zbog ozljede izvan sastava Parme.
Ranije su plasman u četvrtfinale izborili Inter, Atalanta, Napoli i Juventus, a u posljednja dva susreta osmine finala sastaju se Roma – Torino, te Fiorentina – Como.
Naslov pobjednika brani Bologna koja je u finalu bila bolja od Milana.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!