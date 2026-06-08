Danski izbornik: Čim se Eriksen srušio rekao sam da nećemo nastaviti utakmicu, bez obzira na sve

Podijeli :

xGonzalesxPhoto KentxRasmussenx via Guliver

U prijateljskoj utakmici Danske i Ukrajine u Odenseu ponovno smo gledali ružne scene vezane uz Christiana Eriksena.

Danski veznjak se prije pet godina srušio na travnjaku u utakmici Europskog prvenstva protiv Finske te je neko vrijeme bio i klinički mrtav. Iako se pričalo o završetku karijere, Danac je nastavio s igrom te je protekle sezone bio član Wolfsburga s kojim je ispao iz lige. Nije imao nikakvih velikih problema do utakmice s Ukrajine kada se u drugoj polovici susreta srušio na travnjaku s istim problemima kao i prije pet godina.

POVEZANO VIDEO / Eriksen se ponovno srušio: Danski savez otkrio da je pri svijesti, a scene s kraja utakmice su dirljive

Liječnička služba brzo je reagirala te je u 15 minuta uspjela dovesti Eriksena svijesti. Tu informaciju potvrdio je i Danski nogometni savez. Tada je publika reagirala skandiranjem njegovog imena, a na kraju svega toga prekinuta je utakmica te su obje momčadi ostale zagrljene na jednoj polovici terena.

Danski izbornik Brian Riemer u samo nekoliko trenutaka prišao je ukrajinskom kolegi i sucu utakmice i za njega nije bilo dvojbe da se susret neće nastaviti.

“Odmah sam razgovarao s ukrajinskim izbornikom, njihovim vodstvom i sucem kako bih im dao do znanja da nećemo nastaviti utakmicu. Bez obzira na sve”, izjavio je Riemer, potvrdivši da je odluku donio trenutno.

“Znao sam da ih je to iskustvo sve duboko pogodilo i da s obzirom na to nismo mogli nastaviti. Pritom nije važno je li riječ o prijateljskoj, kvalifikacijskoj ili utakmici Svjetskog prvenstva. Odluku smo donijeli rano, uz veliko poštovanje suca i ukrajinske strane. Bila je to jednostavna odluka”, rekao je Riemer za TV 2 Sport.

Tako je razmišljao i Peter Møller, nogometni direktor Danskog nogometnog saveza.

“Nije bilo nikakve dvojbe. Naravno da je trebalo prekinuti utakmicu. Vidio sam da su igrači različito reagirali, neke je to teže pogodilo, a neke manje. Da možemo promijeniti ono što se dogodilo 2021., znali bismo što učiniti. Zato sada, naravno, nije bilo sumnje što trebamo napraviti”, kazao je Møller.

Okružen danskim i ukrajinskim nogometašima, Christian Eriksen smogao je snage da vlastitim nogama iziđe s travnjaka i uđe u vozilo hitne pomoći. Susret je nakon tog dramatičnog trenutka i formalno suspendiran, a igrači obje reprezentacije okupili su se na središtu terena, gdje im je zajednički govor održao izbornik Brian Riemer.

“Zahvalili smo im na sportskom duhu i načinu na koji su se zajedno s nama nosili sa situacijom, kao i našim igračima. Pozvao sam ih da zajedno formiramo krug i tako se obratimo i svim ljudima na stadionu. Moramo se sjetiti da je ovdje bilo i 12 do 13 tisuća ljudi koji su doživjeli strašno iskustvo. Osjećao sam da je ispravno da im se odužimo prije nego što napuste stadion”, ispričao je Riemer pa dodao:

“Doživio sam to kao izraz iznimnog poštovanja, nešto što ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Ne možemo im dovoljno zahvaliti na tome kako su se postavili. Ne mislim pritom na pitanje nastavka utakmice, već na njihovu brigu u tom trenutku. To što su bili uz nas i rekli da su nam na raspolaganju za sve što nam treba, puno govori o njihovoj veličini”, zaključio je danski izbornik.