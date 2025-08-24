‘Milan se tek treba probuditi, ali jedno je jasno – Modrić je od prve minute novi vođa momčadi’

S 39 godina, 11 mjeseci i 14 dana postao je najstariji debitant u Serie A, srušivši rekord Maurizija Pugliesija iz 2016. Modrić je odigrao zapaženo i s ocjenom 7.5 bio najbolji u redovima Milana, odmah iza strijelca pobjedničkog gola Federica Bonazzolija (7.8).

Njegov nastup pohvalili su i Gazzetta dello Sport i Marca, koja ga nastavlja pratiti i nakon odlaska iz Reala.

Gazzetta u izvještaju s utakmice piše:

“Milan je bio spor, predvidljiv tijekom cijele utakmice, s tek jednim zrakom svjetla usred oblaka: pet minuta između 52. i 56. minute, kada je stvorio četiri prilike zaredom. Premalo, puno premalo.

Modrić, s 39 godina i 11 mjeseci, bio je najbolji: ako je ritam nizak, i dalje zna pokazati sve. Mnogi drugi igrali su loše ili jako loše: Loftus-Cheek mekan, Fofana previše neprecizan kad treba završiti akciju, Alex Jimenez je loše ušao.

Najbolji Milan vidio se početkom drugog poluvremena. Pogledajmo redom. 52. minuta: Modrić proigrava Gimeneza u dubinu, pa šutira. Brani Audero. 53. minuta: korner Modrića, na odbijenu loptu Pulišić puca iz prve. Audero, nekako, opet brani. 54. minuta: Saelemaekers nisko ubacuje za Fofanu, novi udarac i nova obrana. 56. minuta: Modrić ponovno u dubinu za Fofanu, ovaj put šutira preko gola.

Trendovi se vide i bez umjetne inteligencije: Modrić u sporom ritmu oslobađa sve, Fofana se ubacuje kako Allegri voli, ali ima problem sa završnicom. Najviše od svega, upada u oči slaba reakcija u završnici. Milan je imao pola sata da preokrene utakmicu, ali stvorio je malo.”

Gazzetta poentira:

“Pavlovićev gol izbjegao je zvižduke na poluvremenu, a navijači Milana zapjevali su tek malo početkom drugog dijela, zagrijani jednom Modrićevom akcijom. Onda opet tišina, gostujuća curva pjeva, a San Siro zviždi na kraju.

Modrić počeo u prvih 11 i ispisao povijest, Milan iznenađujuće izgubio Ancelottija upitali što misli o Modriću u Milanu i Gattusu kao izborniku, evo što je rekao

Ni govora o laganom startu u kolovozu. Odlazeći s Meazze, navijači Milana su mislili da ne zaslužuju još jednu ovakvu sezonu i da ovoj momčadi treba pomoć, i to brzo. Tržište je još otvoreno, a novca u blagajni, ako se želi trošiti, ima.”