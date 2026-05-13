Inter do desetog trofeja u Kupu, rutinski su pobijedili Lazio u finalu: Nastupili Petar Sučić i Toma Bašić

Daniele Buffa Image nella foto by Guliver

Nogometaši Intera deseti put u povijesti pobjednici su talijanskog Kupa nakon što su u finalu u Rimu pobijedili Lazio sa 2-0.

Bilo je to jednosmjerno finale. Inter je dominirao od prve minute i sasvim zasluženo je stigao do trofeja.

“Nerrazzuri” su poveli u 14. minuti. Nicolo Barella je izveo korner, a Adam Marušić nesretno i nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu. U 35. minuti milanski sastav je povećao prednost. Denzel Dumfries je “ukrao” loptu neopreznom Nunu Tavaresu i dodao do Lautara Martineza kojem nije bilo teško zabiti za 2-0.

Prvi udarac prema suparničkim vratima Lazio je uputio u 45. minuti, no pokušaj Gustava Isaksena prošao je pored stative. U 57. minuti “nebesko-placi” su imali i prvu pravu priliku, ali Tijjani Noslin nije bio precizan.

Petar Sučić je za Inter igrao do 68. minute, dok je Toma Bašić na drugoj strani igrao do 78. minute. Za Sučića je to već drugi trofej u njegovoj premijernoj sezoni u dresu Intera nakon što je milanski sastav osigurao i “scudetto”.

Dodajmo kako su pobjednički pokal na teren unijeli legendarni Christian Vieri i Alen Bokšić. “Bobo” je igrao za oba tima, dok je bivši hrvatski napadač ukupno šest godina proveo u Laziju. Na tribinama Olimpica bile su i mnoge legende poput Alessandra del Piera, marca Materazzia, Roberta Baggija, Demetrija Albertinija…